Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Украина и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме. Для того, чтобы отправиться в путешествие, потребуется только загранпаспорт.

Такое решение было принято правительством Украины на заседании в четверг, 26 августа. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в своем Telegram-канале (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В еще одну страну теперь можно попасть без визы с украинским паспортом. Сегодня Кабмин уполномочил Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в ЮАР (Южно-Африканская Республика) Абравитову Любовь подписать соглашение о безвизовых с Республикой Маврикий ", – говорится в заявлении.

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Также известно, что Маврикий готов принимать туристов без прохождения обязательного карантина. С 1 октября вакцинированным путешественникам будет достаточно негативного ПЦР-теста. А с 1 сентября сокращаются сроки самоизоляции для прибывших на остров – с 14 до 7 дней.

Туристы, которые не прошли вакцинацию, отправляются на 14-дневный карантинный период в специальной гостинице с доставкой еды в номер. Это условие останется в силе также с 1 октября. Для контроля необходимо будет сдавать ПЦР-тесты на 7 и 14 день прибывания.

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