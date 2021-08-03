Туристы из Саудовской Аравии массово заполонили Буковель: что происходит на курорте. Эксклюзив

По состоянию на вторник, 3 августа, на популярном курорте Буковель массовый наплыв туристов из Саудовской Аравии. Они активно бронируют номера в гостиницах, а меню в ресторанах уже перевели на арабский язык.

Кроме того, на полках в магазинах появились даже халяльные товары – дозволенная мусульманам пища. Подробней о том, что происходит на популярном украинском курорте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Украинцы делятся в сети кадрами, на которых видно, что в Буковели действительно множество туристов из Саудовской Аравии. Они приезжают отдыхать в нашу страну с друзьями и целыми семьями.

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Кроме того, меню в ресторанах уже появилось с арабской кухней. По предварительной информации, отдыхающие саудиты уже оставили в Украине от 30 до 50 млн долларов.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL рабочий персонал Буковели, туристов из Саудовской Аравии на сегодняшний день действительно большое количество. Чаще всего они бронируют номера в больших и комфортабельных гостиницах.

"Туристов из Саудовской Аравии на самом деле очень много. Они массово сюда приезжают. По Буковелю во многих местах уже появились объявления в магазинах, меню в ресторанах на арабском языке. В магазинах даже есть халяльные продукты, то есть расширили ассортимент и добавили эту продукцию специально для отдыхающих из этой страны", – отметила администратор одного из популярных отелей курорта.

К слову, саудитов в Украине привлекает природа, а не города. Они проводят в Киеве или Львове не более 1-2 дней, знакомятся с основными достопримечательностями и отправляются в Карпаты или Буковель.

Гости из Саудовской Аравии, которые отдохнули в нашей стране, заверяют, что готовы приезжать сюда снова и снова. Украина понравилась им. По их словам, главные наши плюсы – хорошие люди, спокойная обстановка в стране и прекрасная природа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове замечен большой поток туристов из Саудовской Аравии. Они гуляют по городу, наслаждаются местным колоритом и покупают сувениры.