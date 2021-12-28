Финляндия ввела новые правила въезда: ограничения коснутся и вакцинированных

В Финляндии с 28 декабря ввели новые правила въезда. Теперь, чтобы попасть в страну нужен дополнительно отрицательный текст на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте финского правительства. Тест понадобиться даже тем, у кого есть сертификат о вакцинации или о выздоровлении.

Новые ограничения будут действовать до 16 января. Прежде всего, они касаются иностранных туристов.

Тест на коронавирус должен быть сделан не позднее 48 часов до пересечения границы.

Новые ограничения не распространяются на граждан Финляндии, а также лиц, у которых есть важная причина для въезда.

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Напомним, что ранее такие же или похожие ограничения на пересечения границ ввели несколько европейских стран: Чехия, Швеция и Австрия.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на фоне распространения нового штамма Омикрон, который охватил более 110 государств, в Европе начали усиливать карантин.