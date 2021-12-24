Страны Европы закрываются из-за угрозы Омикрона: информация для путешественников

Штамм коронавируса Омикрон распространился в 110 странах мира, а в некоторых европейских даже стал доминирующим. На фоне его стремительного распространения чиновники начали вводить еще более усиленные ограничения внутри государств и на пересечение их границ.

Так, в предновогодний период многие страны Европы просто запретили проведение массовых праздничных собраний, или же въезд собственным гражданам и иностранцам, которые не подтвердять отсутствие у них COVID-19. OBOZREVATEL собрал информацию, которую следует знать путешественникам.

Новый COVID-штамм стал доминирующим в Британии, которая накануне зарегистрировала рекордное с начала пандемии количество заболевших – почти 120 тысяч. А также в Ирландии, Португалии и Дании.

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Во многих странах чиновники и эксперты здравоохранения заявляют о том, что доля инфицирований Омикроном продолжит расти. Предотвратить распространение этого варианта коронавируса решили ускорением темпов вакцинации, а местами и введением бустерных или вообще обязательных прививок. А параллельно – введением карантинных запретов.

Германия

Канцлер Олаф Шольц и главы правительств федеральных земель договорились о расширении ограничений на контакты. В частности, с 28 декабря встречаться группами в составе не более 10 человек можно будет тем, кто вакцинировался против коронавируса или переболел им. А в отношении невакцинированных продолжат действовать более строгие правила, информирует DW.

Кроме того, массовые мероприятия в стране должны проводиться без зрителей – например, матчи бундеслиги или другие спортивные турниры. Это же правило касается и культурных мероприятий.

Испания

Премьер-министр Педро Санчес объявил, что к Рождеству страна вернет требование ношения масок на улице в ответ на резкий рост количества случаев коронавируса, пишетBBC.

При этом высший суд испанской Каталонии поддержал предложенное региональным правительством решение о ночном комендантском часе и других мерах по борьбе с COVID-19. Как сообщает El Pais., в муниципалитетах с более чем 10 тысячами жителей и где заболеваемость превысила 250 случаев на 100 тыс. населения комендантский часбудет действовать с 1 часа ночи до 6 утра, а также будут запрещены собрания с участием более 10 человек.

Мероприятия вступят в силу с полуночи 24 декабря и продлится в течение следующих двух недель. Кроме того, для ресторанов и спортзалов будет действовать ограничение на прием посетителей – 50% вместимости, а для магазинов и культурных заведений – 70%.

Италия

На фоне рекорда инфекций министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщил о возвращении обязательного маскового режима на улице.

Кроме того, итальянцы должны одевать маски повышенной степени защиты в общественном транспорте, кинотеатрах, театрах и на стадионах.

Также правительство Италии запретило все массовые празднования Нового года и закрыло дискотеки и клубы до 31 января, информирует Ansa.

Бельгия

Страна закрывает кинотеатры, театры, концертные залы и внутренние перемещения на фоне распространения Омикрона. Доступ общественности на стадионы, спортивные мероприятия и открытые площадки под палатками тоже будет запрещен, передает Politico.

Рождественские рынки под открытым небом могут оставаться открытыми с ограничениями количества клиентов. Зато парки развлечений должны закрыться.

Музеи, библиотеки и спортивные сооружения останутся открытыми. Также люди смогут ходить на шоппинг по двое, не считая детей. Удаленная работа будет продолжаться с личным посещением офиса не более одного дня в неделю.

Финляндия

Эта страна остается одной из тех, которые меньше всего пострадали от пандемии COVID-19. Однако в последние недели и в ней уровень заболеваемости растет. Чтобы сдержать ее и распространение Омикрона, в Финляндии решили ограничить часы работы ресторанов и баров.

С 24 декабря они должны закрываться уже в 22:00, а продавать алкоголь в них можно до 21:00, сообщает Yle. В дальнейшем, с 28 декабря, продажа спиртного будет разрешена не позднее, чем до 17:00, а работа – до 18:00. В случае, если у посетителей проверяют наличие COVID-паспортов, заведение может оставаться открытым для подачи еды до 20:00.

В общем паспорт о вакцинации станет обязательным для посещения заведений быстрого питания, пиццерий, кафе и т. д. после 18:00. Введены и ограничения по количеству посетителей: не более 50% от максимальной загрузки в барах, 75% – в ресторанах.

С 28 декабря и по 16 января будут действовать ужесточенные требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и Евросоюза. В частности, путешественнику понадобится сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19 + отрицательный результат теста (сделанный не раньше чем за 48 часов до поездки).

Ко всему прочему, университеты и другие учебные заведения для взрослых студентов после рождественских каникул перейдут на дистанционное обучение.

Швеция

С 28 декабря страна не будет пускать даже вакцинированных иностранных путешественников без негативного теста на коронавирус, передает The Local. Он должен быть сделан не раньше чем за 48 часов до въезда.

Такое требование будет распространяться на взрослых и детей младше 12 лет, независимо от того, путешествуют они из скандинавских государств, Европейского Союза или остального мира.

В то же время граждан Швеции и иностранцев, проживающих там, это ограничение не касается, но рекомендация пройти тестирование после возвращения в страну действует для всех.

Шотландия

В правительстве страны объявили о закрытии ночных клубов на ближайшие три недели с 27 декабря, передает BBC.

Заместитель первого министра Шотландии Джон Свини отметил, что проще закрыть заведения, чем гарантировать, что они будут выполнять требования о дистанции. По его словам, клубы получат компенсацию за вынужденную остановку работы.

Заведениям также оставляют альтернативу – временно работать только как бар, заботясь обо всех правилах безопасности.

Греция

В стране с 24 декабря по 2 января ношение маски будет обязательным как в помещениях, так и на открытом воздухе. А для поездок в общественном транспорте или посещения супермаркета потребуется респиратор KN95.

Все массовые гуляния, запланированные муниципалитетами на ближайшие дни, отменяются.

Глава Минздрава Танос Плеврис также дал "настоятельную рекомендацию" людям пройти тестирование перед любыми собраниями с друзьями и семьей, пишет Ekathimerini.

После 3 января правительство Греции планирует ввести еще больше ограничений, касающихся развлечений, спортивных и второстепенных мероприятий. Но они не включают локальные или общие карантинные ограничения или возврат системы SMS для выхода из дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам, планируя путешествия за границу на период новогодне-рождественских праздников, следует учитывать ситуацию с коронавирусом. О том, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в популярных для отдыха странах, читайте в материале.