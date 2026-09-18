В Киеве 24-летняя мотоциклистка упала на металлический отбойник и погибла. Подробности ДТП

В Соломенском районе водительница мотоцикла во время движения не справилась с управлением и упала на металлический отбойник. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельного ДТП установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в четверг, 17 сентября, около 23:00 на Кольцевой дороге. Предварительно установлено, что 24-летняя водительница мотоцикла Honda двигалась по первой полосе проезжей части Кольцевой дороги в направлении улицы Территориальной обороны.

"Во время движения женщина не справилась с управлением мотоцикла, в результате чего упала на металлический отбойник", – сообщили в пресс-службе.

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К сожалению, пострадавшая получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Бучанском районе Киевской области водитель легковушки на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. Как выяснилось, злоумышленник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

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