Швеция ужесточила правила въезда в страну, даже для вакцинированных

Юрий Сергиенко
Travel
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Швеция ужесточила правила въезда в страну, даже для вакцинированных

Швеция не будет пускать в страну иностранных туристов без отрицательного теста на коронавирус. Эти ограничения касаются даже вакцинированных путешественников.

Об этом сообщает The Local. Новые правила вступят в силу 28 декабря.

Таким образом туристы должны будут показать тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Это требование распространяется на взрослых и детей старше 12 лет.

В то же время иностранцам, которые проживают в Швеции, как и гражданам, не придется предоставлять результаты теста, уточнила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

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Отметим, что в Швеции, где население составляет чуть более 10 миллионов человек, за все время пандемии было зафиксировано 1,2 млн случаев заражений.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Швеции.

При этом 1,1 млн человек выздоровели и 15 тысяч скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Швеции с начала пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новые ограничения на въезд для туристов ввела Австрия. Решение было принято из-за распространения штамма Омикрон.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, что в ряде европейских стран Омикрон за две недели станет доминирующим штаммом.

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