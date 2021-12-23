В Чехии ужесточили правила въезда в страну: что нужно знать украинцам

Чехия перед новогодними праздниками запретила путешествия в страну без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус даже для граждан, получивших две дозы прививки. Новые правила начнут действовать с 27 декабря.

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Украины. Следовательно, для того, чтобы попасть в страну, украинцам придется сделать тестирование, даже при наличии зеленого COVID-сертификата.

Тест не понадобится тем, кто сделал третью прививку против коронавируса, детям до 12 лет, а также подросткам 12-18 лет с двумя дозами вакцины.

Кроме того, согласно новым требованиям, с 3 января 2022 года такое правило начнет действовать и в отношении тех граждан, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Чехии.

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Отметим, что до 27 декабря украинцам разрешен въезд в страну, если они прошли курс из двух доз вакцины, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам. Речь идет о препаратах компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield. При этом есть условие – после второй прививки должно пройти не менее 14 дней.

Также разрешение есть у украинцев, которые недавно выздоровели от коронавируса и имеют соответствующую медицинскую справку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция не будет пускать в страну иностранных туристов без отрицательного теста на коронавирус. Эти ограничения относятся даже к вакцинированным путешественникам. Дания также ввела новые правила для всех желающих попасть в страну. Лица с сертификатом о вакцинации также будут обязаны давать пограничникам отрицательный результат ПЦР-теста.