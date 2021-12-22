Австрия ввела новые условия въезда в страну: что нужно знать украинцам

Правительство Австрии ввело новые ограничения на поездки для тех туристов, которые еще не получили бустерную дозу COVID. Причиной тому послужило распространение штамма Омикрон.

Соответствующее заявление опубликовали на официальной странице Facebook пресс-службы Посольства Украины в Австрии. Отмечается, что в настоящее время страна открыта для тех, кто полностью вакцинированы или имеет справку о выздоровлении.

В тоже время представители двух категорий должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (сделанный максимум за 72 часа) и предъявить доказательства для въезда в Австрию. А также теперь вводится дополнительное ограничение, требующее от туристов предъявить доказательство бустерной дозы вакцины COVID.

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Отмечается, что въезд с последующей самоизоляцией возможен только для граждан Австрии, ЕС и лиц, которые имеют разрешение на проживание в стране.

Кроме того, дети до 12 лет освобождаются от тестов и могут путешествовать с вакцинированными родителями.

"Дети в возрасте до 12 лет не обязаны предоставлять результаты теста, если путешествуют под присмотром взрослого. Если сопровождающий их взрослый вынужден самоизолироваться, ребенок также должен. В случае путешествия без присмотра применяются те же требования, что и для взрослых", – говорится в сообщении.

Отметим, что Австрия признает семь видов вакцины: AstraZeneca, Covishield, BioNtech/Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Janssen/Johnson&Johnson. Однако для проживания в отелях и посещение ресторанов и мероприятий подходят все, кроме Covishield, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Таиланд ограничил путешествия из-за коронавируса.