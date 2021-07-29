Что произошло с одесскими пляжами после потопа: блогеры сняли последствия стихии на видео

После масштабного потопа в курортной Одессе много водорослей и грязное море. Туристов это не испугало и они продолжают отдыхать на пляжах.

За ночь 22 июля в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. Прибрежная зона района Аркадия была под водой. OBOZREVATEL собрал видео с украинского курорта, который пострадал от стихийного бедствия.

На пляже в районе Лузановка штормит море. Вода мутная, но хорошо нагрета до +25 градусов. У берега много зеленых водорослей, которые покрыли песок. Людей на Лузановке загорает очень много, но искупаться в грязной воде решаются не все. Уборщики очищают территорию от мусора после потопа.

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В Одессе затопило дома и автомобили, очевидцы получили многочисленные травмы. Больше всего пострадал прибрежный район Аркадия, где расположено много современных ночных клубов у моря под открытым небом. На главной аллее у побережья рестораны и магазины работают без изменений.

В Аркадии много разрушенных лестниц и пешеходных дорожек, ведущих к морю. Владельцы прибрежных кафе собственноручно восстанавливают инфраструктуру. В море очень много водорослей, которые гниют на песке. Туристы жалуются на неприятный запах канализации. У берега плавают пакеты, маски и мусор. Отдыхающие совсем не купаются, потому что мешают водоросли, на глубине есть большие медузы.

На пляже Золотой берег отдыхают сотни туристов, ведь здесь море намного чище. У побережья незаметно последствий стихии.

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