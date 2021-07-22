Кирилловку накрыли мощный ураган и смерчи: что происходит на курорте. Видео

В популярной Кирилловке Запорожской области начался настоящий шторм с градом и шкальным ветром. Туристы успели заснять даже два смерча, которые пронеслись по известному курорту.

Вихрь заметили сразу в нескольких местах. Соответствующие видео с места опубликовали на YouTube-канале "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сначала отдыхающие сняли на камеру небольшой смерч, который появился над Азовским морем. Затем на побережье Бирючего острова образовался еще один – более воздушный вихрь. Черный столб за тучами выглядел очень угрожающе.

Многие туристы, которые успели увидеть подобные явления, были шокированы и напуганы, однако это не помешало им запечатлеть моменты на телефоны.

Видео дня

Смерч – это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Напомним, в прошлом году популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области затопило из-за сильных ливней и шторма. Под водой оказались турбазы и парковки. Так, из-за непогоды вода залила улицы поселка и базы отдыха на Федотовой косе. Людям на косе пришлось передвигаться по пояс в воде, автомобили оказались затопленными по самые окна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на популярном среди украинцев курорте Кирилловка в Запорожской области прошел сильнейший шторм. Непогода заставила многих туристов преждевременно закончить свой отпуск и покинуть морское побережье.