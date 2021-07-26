Почему украинские курорты атаковали медузы и когда закончится нашествие. Ответ биолога

В этом году популярные украинские курорты атакуют медузы. Некоторые из них могут кусаться и вызвать серьезный ожог.

Избавиться от живности в море очень сложно. По словам специалистов, нужно ограждать участки на пляжах специальными заградительными сооружениями. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал биолог, эколог Виктор Мильвус.

Эксперт сообщил, что появление медуз связано с повышением температуры воздуха и солености воды в море, благодаря чему улучшается кормовая база и, как следствие, условия для их размножения.

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Продлится нашествие до ощутимого похолодания осенью. Кроме того, немало зависит и от течений в морях. Медуз может сносить и прибивать к берегу на одних участках, освобождая тем самым другие.

На вопрос, связано ли это с нечистотами, которые сливают в моря, специалист ответил, что лишь отчасти. По его словам, органические соединения – это пища для планктона, которым питаются медузы.

В Азовском море встречается два вида медуз: ушастая медуза, не представляющая никакой опасности, и медуза-корнерот, которая, собственно, и заполонила украинские пляжи. Корнерот является ядовитым и составляет опасность для здоровья человека.

У этого вида на щупальцах расположены стрекательные нити с ядом. При соприкосновении с кожей человека образуется нечто вроде ожога, который нужно промыть прохладной водой, обработать псилобальзамом, уксусом или алкоголем, и уйти с солнечного света.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали ролик, на котором видно, что в Приморском Посаде Запорожской области море усеяно нашествием медуз. По словам местных жителей, если начнется шторм, то, возможно, на некоторое время живность все-таки исчезнет.