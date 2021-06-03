Античная жемчужина Анталии: что стоит посетить в Турции

Несмотря на пандемию коронавируса, Турция остается одним из самых популярных направлений среди украинцев. Она готова принимать туристов и предлагает безопасные условия пребывания во время визита.

Конечно, в Турции есть множество курортов для любителей all-inclusive и можно хоть весь отпуск провести в стенах своего отеля среди вкусной еды, пальм и бассейнов. Но, согласитесь, такое есть везде.

Турция – страна с древней историей и невероятными контрастами, где сохранились архитектурные шедевры разных эпох и народов до наших дней.

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Одним из таких интересных мест является древний город Анталия с богатой историей и достопримечательностями, часть которых относится к античному периоду.

В 20 км к востоку от центра Анталии в северо-восточной части района Аксу находится настоящая туристическая жемчужина для тех, кто любит не только пляжи, но и насыщенные экскурсии. Это античные руины столицы древней Памфилии – Перге.

История древнего города Перге

Точная дата основания поселения неизвестна. Одни археологи считают, что город был основан прорицателем Калхасом после Троянской войны в 12 в. до н.э. Перге построили в 15 километрах от морского побережья, на реке Кестрос (ныне обмелевшая река Аксу), в те времена являвшейся судоходной.

Некоторые источники связывают основание города с хеттами, которые предположительно именовали город Парха (15 в. до н.э.).

Другие считают, что основание города связано с переселением "народов моря" из Эгейских островов на побережье Средиземного моря в 12 в. до н.э.

За свою многовековую историю Перге входил в состав разных государств.

Город являлся частью:

Лидийского Царства (7 в. до н.э.);

Персидского государства (6 в. до н.э.);

Македонской Империи (4 в. до н.э.).

В 7 в. до н.э. территорию завоевывают лидийцы. После разгрома Лидии Киром Великим в 546 году до н.э., город достался персам. В 333 году до н.э. Перге завоевывает Александр Македонский. До того времени город уже являлся довольно крупным процветающим торговым центром Памфилии.

После краха Империи Перге входит во владения Селевкидов, а позднее – в состав Пергамского царства (3 в. до н.э.).

Во 2 в. до н.э. город стал частью огромной Римской Империи. Это время считается периодом наивысшего культурного и экономического развития Перге. Поэтому большинство руин, сохранившихся до наших времен, относятся к их культуре.

С началом эры город стал важным центром распространения христианства. Именно здесь началась и миссионерская поездка апостола Павла по Малой Азии (миссия с христианской верой). Перге чеканил свою монету, а покровительницей города стала Артемида Пергская.

После краха Римской Империи территория перешла под власть Византии. В этот период Перге был резиденцией епископа и имел три больших базилики. Однако в византийскую эпоху (7 в. н.э.) начался период постепенного упадка. Местная судоходная река Кестрос пересыхает, из-за чего экономическое положение становится невыгодным. Доступа к морю нет, а расстояние до берега не позволяет получить статус портового города. Земли вокруг заболачивались.

Господство Византии сменилось захватом турками-сельджуками, а с 14 века Перге становится частью Османской империи. К тому времени процветающий город уже пришел в запустение, превратившись в маленький поселок, который вскоре полностью исчез.

Исторические памятники Перге

Перге – это самый настоящий музей под открытым небом, который занимает площадь более 7 000 кв.м.

Раскопки здесь ведутся с 1946 года и до сих пор.

С 2009 года Перге входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эллинистические ворота и внутренний двор

Ворота эллинистической эпохи, сохранившиеся в виде полуразрушенных башен округлой формы, можно назвать визитной карточкой древнего Перге. Постройка датируется 3 веком до н.э. За воротами располагается внутренний двор с двухэтажной колоннадой. Верхний уровень занимали статуи основателей античного города, нижний – изваяния греческих богов. Сейчас они выставлены в археологическом музее.

Термы

Бани (термы) в Перге были построены во 2 в. н.э. и использовались вплоть до 5 в. н.э. Термы свидетельствуют о богатстве жителей города в римский период и поражают своими размерами. В то время они были самыми крупными в этом регионе. Банный комплекс расположен слева от эллинистических ворот. Он неплохо сохранился за века. В глубине терм даже можно рассмотреть элементы дренажной системы.

Агора – рыночная площадь

Это главная часть древнего города, его центр. Застроенная колоннами и торговыми рядами, агора города Перге имеет площадь около 75 кв.м. и датируется 2 в. н.э. В центральной части агоры находятся развалины круглого храма.

Главная улица и фонтан

Сильное впечатление производит главная улица города со стройными рядами колонн и каскадным водным каналом посередине. Канал сделан специально для того чтобы в жаркие дни давал прохладу и украшал центральную улицу.

Канал и центральная улица берут свое начало у фонтана (нимфеум), что находится у подножия акрополя, а с акрополя, расположенного на вершине холма, открывается потрясающая панорама всего города.

Стадион и Амфитеатр

В римскую эпоху размеры города увеличились и даже перешагнули за крепостные стены. Театр и стадион находятся вне городских стен.

Древний амфитеатр расположен на склоне холма и построен в форме полукруга примерно в 1 в. н.э., использовался вплоть до 6 в. н.э. Был рассчитан на 15 тыс. человек, 42 ряда зрительских мест разделяются на 23 вверху и 19 внизу. Сцена амфитеатра обильно украшена декором барельефов и разнообразными фризами.

Древний стадион был одним из крупнейших стадионов Малой Азии того времени. Он был построен во 2 в. н.э. и мог вместить в себя около 12 тыс. зрителей. В длину он достигает 234 м., а в ширину – 34 м. Зрительные трибуны стадиона состояли из 12 рядов сидений, опирающихся на куполообразную конструкцию.

До наших дней постройка дошла в неплохом состоянии. Примечательно, что одни арки служили входом, а вторые – местом для торговых рядов.

Как добраться до Перге

Чтобы побывать на руинах древнего поселения, удобнее всего отправляться в путь из Анталии.

Самый лучший вариант – поездка с экскурсионной программой, которую можно заказать на ближайших курортах. Так, не нужно будет заботиться о транспорте, гиде и еде. Все включено в стоимость тура.

Добраться до Перге можно самостоятельно следующим способом:

на скоростном трамвае

В Анталии их называют AntRay. Транспорт соединяет центр курорта с отдаленными районами. Подходит направление в сторону EXPO. Выходить нужно на станции Aksu. Стоимость проезда – 3,2 лиры (9,5 грн.). Время в пути (из центра города) составит полчаса. До самых развалин придется идти, двигаясь по улице Perge. Путь займет не более 15 минут.

на автобусе

Из внутреннего терминала Ilceler Terminali местного автовокзала регулярно отправляются автобусы до Aksu. Билеты приобретаются у водителя. Можно воспользоваться транспортом № AC05. Попросите остановить у Perge Yolu. Оттуда придется пройти пешком, ориентируясь на расположенные вдоль дороги указатели.

на автомобиле

Пункт назначения находится неподалёку от шоссе D400 на восток, в сторону поселения Aksu. Затем, ориентируясь на знак с надписью Perge, повернуть в указанном направлении, продолжить путь до места назначения. Общий путь займет не больше получаса.

на такси

Это самый простой способ попасть к достопримечательности. Для вызова нужно всего лишь воспользоваться кнопками вызова такси, расположенными на остановках и столбах. Также можно взять машину на одной из стоянок (Özgur Taxi, Merkez Taxi, Kaleici Taxi).

Время работы Перге

в летний период – с 1 апреля по 1 октября город открыт с 09:00 до 19:00;

в зимний период – с 1 октября по 1 апреля город открыт с 08:30 до 17:30.

Входной билет стоит 60 лир – 192 грн.

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