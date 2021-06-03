Античная жемчужина Анталии: что стоит посетить в Турции

Алеся Заец
Алеся Заец
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руины города Перге

Несмотря на пандемию коронавируса, Турция остается одним из самых популярных направлений среди украинцев. Она готова принимать туристов и предлагает безопасные условия пребывания во время визита.

Конечно, в Турции есть множество курортов для любителей all-inclusive и можно хоть весь отпуск провести в стенах своего отеля среди вкусной еды, пальм и бассейнов. Но, согласитесь, такое есть везде.

Турция – страна с древней историей и невероятными контрастами, где сохранились архитектурные шедевры разных эпох и народов до наших дней.

перга
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Одним из таких интересных мест является древний город Анталия с богатой историей и достопримечательностями, часть которых относится к античному периоду.

В 20 км к востоку от центра Анталии в северо-восточной части района Аксу находится настоящая туристическая жемчужина для тех, кто любит не только пляжи, но и насыщенные экскурсии. Это античные руины столицы древней Памфилии – Перге.

История древнего города Перге

Точная дата основания поселения неизвестна. Одни археологи считают, что город был основан прорицателем Калхасом после Троянской войны в 12 в. до н.э. Перге построили в 15 километрах от морского побережья, на реке Кестрос (ныне обмелевшая река Аксу), в те времена являвшейся судоходной.

Некоторые источники связывают основание города с хеттами, которые предположительно именовали город Парха (15 в. до н.э.).

Город Перге в Анталии начали раскапывать в 1948 году

Другие считают, что основание города связано с переселением "народов моря" из Эгейских островов на побережье Средиземного моря в 12 в. до н.э.

За свою многовековую историю Перге входил в состав разных государств.

Город являлся частью:

  • Лидийского Царства (7 в. до н.э.);

  • Персидского государства (6 в. до н.э.);

  • Македонской Империи (4 в. до н.э.).

Кот в Перге

В 7 в. до н.э. территорию завоевывают лидийцы. После разгрома Лидии Киром Великим в 546 году до н.э., город достался персам. В 333 году до н.э. Перге завоевывает Александр Македонский. До того времени город уже являлся довольно крупным процветающим торговым центром Памфилии.

После краха Империи Перге входит во владения Селевкидов, а позднее – в состав Пергамского царства (3 в. до н.э.).

Во 2 в. до н.э. город стал частью огромной Римской Империи. Это время считается периодом наивысшего культурного и экономического развития Перге. Поэтому большинство руин, сохранившихся до наших времен, относятся к их культуре.

С началом эры город стал важным центром распространения христианства. Именно здесь началась и миссионерская поездка апостола Павла по Малой Азии (миссия с христианской верой). Перге чеканил свою монету, а покровительницей города стала Артемида Пергская.

После краха Римской Империи территория перешла под власть Византии. В этот период Перге был резиденцией епископа и имел три больших базилики. Однако в византийскую эпоху (7 в. н.э.) начался период постепенного упадка. Местная судоходная река Кестрос пересыхает, из-за чего экономическое положение становится невыгодным. Доступа к морю нет, а расстояние до берега не позволяет получить статус портового города. Земли вокруг заболачивались.

Господство Византии сменилось захватом турками-сельджуками, а с 14 века Перге становится частью Османской империи. К тому времени процветающий город уже пришел в запустение, превратившись в маленький поселок, который вскоре полностью исчез.

Перге

Исторические памятники Перге

Перге – это самый настоящий музей под открытым небом, который занимает площадь более 7 000 кв.м.

Раскопки здесь ведутся с 1946 года и до сих пор.

С 2009 года Перге входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эллинистические ворота и внутренний двор

Ворота эллинистической эпохи, сохранившиеся в виде полуразрушенных башен округлой формы, можно назвать визитной карточкой древнего Перге. Постройка датируется 3 веком до н.э. За воротами располагается внутренний двор с двухэтажной колоннадой. Верхний уровень занимали статуи основателей античного города, нижний – изваяния греческих богов. Сейчас они выставлены в археологическом музее.

Ворота в город Перге

Термы

Бани (термы) в Перге были построены во 2 в. н.э. и использовались вплоть до 5 в. н.э. Термы свидетельствуют о богатстве жителей города в римский период и поражают своими размерами. В то время они были самыми крупными в этом регионе. Банный комплекс расположен слева от эллинистических ворот. Он неплохо сохранился за века. В глубине терм даже можно рассмотреть элементы дренажной системы.

Бани в Перге

Агора – рыночная площадь

Это главная часть древнего города, его центр. Застроенная колоннами и торговыми рядами, агора города Перге имеет площадь около 75 кв.м. и датируется 2 в. н.э. В центральной части агоры находятся развалины круглого храма.

Главная улица и фонтан

Сильное впечатление производит главная улица города со стройными рядами колонн и каскадным водным каналом посередине. Канал сделан специально для того чтобы в жаркие дни давал прохладу и украшал центральную улицу.

улицы Перге

Канал и центральная улица берут свое начало у фонтана (нимфеум), что находится у подножия акрополя, а с акрополя, расположенного на вершине холма, открывается потрясающая панорама всего города.

Стадион и Амфитеатр

В римскую эпоху размеры города увеличились и даже перешагнули за крепостные стены. Театр и стадион находятся вне городских стен.

Древний амфитеатр расположен на склоне холма и построен в форме полукруга примерно в 1 в. н.э., использовался вплоть до 6 в. н.э. Был рассчитан на 15 тыс. человек, 42 ряда зрительских мест разделяются на 23 вверху и 19 внизу. Сцена амфитеатра обильно украшена декором барельефов и разнообразными фризами.

храма в Перга

Древний стадион был одним из крупнейших стадионов Малой Азии того времени. Он был построен во 2 в. н.э. и мог вместить в себя около 12 тыс. зрителей. В длину он достигает 234 м., а в ширину – 34 м. Зрительные трибуны стадиона состояли из 12 рядов сидений, опирающихся на куполообразную конструкцию.

До наших дней постройка дошла в неплохом состоянии. Примечательно, что одни арки служили входом, а вторые – местом для торговых рядов.

Как добраться до Перге

Чтобы побывать на руинах древнего поселения, удобнее всего отправляться в путь из Анталии.

Самый лучший вариант – поездка с экскурсионной программой, которую можно заказать на ближайших курортах. Так, не нужно будет заботиться о транспорте, гиде и еде. Все включено в стоимость тура.

Артефакты из руин Перге

Добраться до Перге можно самостоятельно следующим способом:

  • на скоростном трамвае

В Анталии их называют AntRay. Транспорт соединяет центр курорта с отдаленными районами. Подходит направление в сторону EXPO. Выходить нужно на станции Aksu. Стоимость проезда – 3,2 лиры (9,5 грн.). Время в пути (из центра города) составит полчаса. До самых развалин придется идти, двигаясь по улице Perge. Путь займет не более 15 минут.

  • на автобусе

Из внутреннего терминала Ilceler Terminali местного автовокзала регулярно отправляются автобусы до Aksu. Билеты приобретаются у водителя. Можно воспользоваться транспортом № AC05. Попросите остановить у Perge Yolu. Оттуда придется пройти пешком, ориентируясь на расположенные вдоль дороги указатели.

  • на автомобиле

Пункт назначения находится неподалёку от шоссе D400 на восток, в сторону поселения Aksu. Затем, ориентируясь на знак с надписью Perge, повернуть в указанном направлении, продолжить путь до места назначения. Общий путь займет не больше получаса.

  • на такси

Это самый простой способ попасть к достопримечательности. Для вызова нужно всего лишь воспользоваться кнопками вызова такси, расположенными на остановках и столбах. Также можно взять машину на одной из стоянок (Özgur Taxi, Merkez Taxi, Kaleici Taxi).

Экскурсии в городе Перге

Время работы Перге

  • в летний период – с 1 апреля по 1 октября город открыт с 09:00 до 19:00;

  • в зимний период – с 1 октября по 1 апреля город открыт с 08:30 до 17:30.

Входной билет стоит 60 лир – 192 грн.

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