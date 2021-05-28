Отели в Турции изменили систему "все включено": названы новые правила

Гости турецких отелей больше не будут накладывать себе еду в ресторанах. Это сделают за них специальные официанты.

Такие изменения в системе "все включено" ввели в стране на период пандемии. Об этом рассказал мэр турецкого Бодрума Ахмет Арас, пишет Silkway.

Чиновник допустил, что такие изменения могут сохраниться и после пандемии. Ахмет Арас отметил, что это может создать дополнительные трудности для персонала отелей, но при этом очевидно, что такая подача лучше с точки зрения качества сервиса и гигиены.

Мэр Бодрума заверил, что эпидемическая ситуация с коронавируса в городе стабилизировалась. По его данным, до 90% отелей получили сертификаты безопасности после проверки санитарными службами.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении локдауна в стране. Число заражений COVID-19 резко снижается. Президент подчеркнул, что пандемию удалось взять под контроль.

Также правительство Турции подтвердило свое решение отменить обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Украины. Решение вступило в силу 15 мая в 00:00 по киевскому времени.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как безопасно съездить в Турцию и не заболеть COVID-19. Все это возможно благодаря введенной в стране еще в июне прошлого года программе "Сертификат безопасного туризма" ("Safe Tourism Certification").