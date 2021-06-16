15 удивительных фактов о Черногории, которые покажут страну с другой стороны

Черногория намного удивительнее, чем можно представить. Здесь есть все, что может заинтересовать путешественника, начиная от горных каньонов, пляжей и старинных улочек, до уникальных особенностей страны и местного населения.

Каждый интересный факт о Черногории – это настоящее открытие для туристов, которые обязательно влюбятся в это гостеприимное государство. OBOZREVATEL собрал самые любопытные факты об этой стране, жемчужине Адриатики.

1. В Черногории находится самый глубокий каньон в Европе и второй в мире после Колорадо. Река Тара, которая течет в каньоне, настолько чистая, что ее можно спокойно пить и не бояться отравиться.

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2. А вот гора Орьен и деревня деревня Црквице, которая разместилась на ее склоне, являются самым дождливым местом на континенте. Здесь в среднем выпадает до 5 метров осадков на 1 квадратный метр.

3. Во всех супермаркетах страны места для хранения сумок не закрываются на ключ. Воровства в стране почти нет, поэтому никто не переживает о своих вещах.

4. Слова "курица" и "пычки" – это половые органы на черногорском языке.

5. Всю пляжную линию Будванской Ривьеры можно пройти пешком. Даже там, где пляж пресекает горный массив, можно перейти по туннелю. Путь от Святого Стефана до Будвы займет примерно три часа.

6. Во всей Черногории нет ни одного ресторана сети МакДональдс.

7. Черногорские мужчины – самые высокие в Европе. Средний показатель роста этих красавцев колеблется на отметке 1 метр 85 сантиметров. Кроме того, чаще всего черногорцы носят бороду и имеют атлетическое телосложение.

8. Чем дальше уезжать в горы от туристических мест, тем гостеприимнее будут встречаться люди. Дело в том, что у коренного местного населения особенная любовь к тем, кто говорит на русском. Так сложилось исторически еще во времена Петра I, который решил оказать большую финансовую помощь стране. Кроме того, цены на продукты и услуги тоже резко будут падать, отъезжая от моря.

9. Во время Югославии местное население изучало русский язык в школах как обязательный, поэтому взрослые черногорцы могут удивить знанием стихов Лермонтова и Пушкина. Любопытно, что к девушкам и женщинам здесь часто обращаются "сынэ мой", "братэ мой" из-за сохранившегося патриархального уклада как на Кавказе.

10. В городе Котор находится самая узкая улица в мире под названием "Пустите меня пройти". Там с трудом смогут разминуться два человека среднего телосложения. А в Подгорице есть самая короткая улица, ее длина всего 30 метров.

11. Государственной валютой является евро, поскольку страна не имеет права печатать деньги. Это объясняется тем, что Черногория не входит в состав ЕС.

12. Река Бояна (Буна) течет одновременно в обе стороны. Она находится ниже уровня моря, и во время сильного ветра морская вода затекает обратно в реку и на какое-то время меняет направление.

13. В Черноногории обитает более 2500 фламинго и их количество постоянно растет. Чистый климат им пришелся по вкусу еще сотни лет назад.

14. В черногорском городе Бар растет оливковое дерево возрастом около 2000 лет. Самое удивительное то, что оно до сих пор плодоносит. Кроме того, в стране сохранился один из трех нетронутых лесов в Европе.

15. У черногорцев не принято пить чай здоровым людям, только больным. Заказывая в ресторане этот напиток, приготовьтесь к тому, что придется пить пойло из дешевого пакетика с куском лимона. А вот если закажите кофе, вам точно принесут ароматный напиток из настоящих зерен, поскольку местные вообще не пьют растворимый.

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