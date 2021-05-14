5 удивительных фактов об Италии, которые разрушат все стереотипы о стране

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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5 удивительных фактов об Италии, которые разрушат все стереотипы о стране

Италия – страна намного более разнообразна, чем мы можем себе представить. Рим – это не только Колизей и фонтан Треви, а пицца – это не единственное национальное блюдо, заслуживающее внимания.

Так, местная кухня очень разнообразна, а привычки и обычаи итальянцев могут ввести в ступор туристов и даже заставить почувствовать себя пристыженными. OBOZREVATEL решил подготовить подборку фактов об этой удивительной стране в честь возобновления туризма в Италии.

Не пиццей единой

Мало кто знает, но почти в каждом регионе Италии есть свое коронное блюдо. Так, приезжая в Рим, большинство туристов стремятся попробовать местную пасту карбонара и пиццу с томатами и сыром. Но те, кто исследуют страну глубже, знают, что во Флоренции, к примеру, есть необыкновенной сочный стейк – la bistecca fiorentina. На севере страны стоит попробовать итальянское ризотто, а в Неаполе едят мильоре – вечернюю горячую пиццу из печи.

Мало кто знает, но почти в каждом регионе Италии есть свое коронное блюдо.
Завтрак со скрытым смыслом

Также интересным является то, что в итальянских ресторанах или кафе нельзя заказывать капучино после обеда или ужина. Так, чтобы не опозориться перед официантом, после принятия пищи нужно пить лишь черный эспрессо. А вот на завтрак в Италии совсем не едят яйца и каши. Вместо этого принято пить кофе с выпечкой: круассанами или булочками со взбитыми сливками под названием maritozzo. По традиции, maritozzo назвали в честь будущих мужей – mariti, которые обычно приносят эти булочки на завтрак любимой с намерением жениться в скором будущем.

В итальянских ресторанах или кафе нельзя заказывать капучино после обеда или ужина.
Коварный язык

Местные часто сыпят довольно странными выражениями и жестами, которые могут ввести приезжего в заблуждение. Так, банальное "я тебя люблю" на итальянском прозвучит как ti voglio bene. Эти слова дословно переводятся как "хорошо тебя хочу". Более того, эту фразу принято говорить не только партнерам, но и своим родителям и даже детям.

Банальное "я тебя люблю" на итальянском переводится как "хорошо тебя хочу".

Еще одно распространенное выражение – сhe palle! ("что за яйца!") – используют для выражения негодования или раздражения.

А вот женщину, которая не вышла "вовремя" замуж и подбирает бродячих кошек на улице, в Италии называют словом gattara.

Торговаться нужно с достоинством

Торговаться с местными торговцами следует не так, как в Египте. В Италии нельзя просто потребовать sconto ("скидку"), поскольку это очень нагло. Вместо этого следует вежливо попросить глаголом risparmiare, который в переводе означает экономить или беречь.

В Италии нельзя просто потребовать скидку, поскольку для местных это прозвучит очень нагло.

Если в магазине или на рынке в Италии произнести "posso risparmiare?", то вас сочтут вежливым и достойным скидки.

Сладость от ничегонеделания

Итальянцы ненавидят спешить и пропускать жизненно важные моменты. Для этого в стране принято часто делать пятиминутный перерыв, чтобы насладиться вкусом ароматного кофе или разговором с коллегами и друзьями.

В Италии существует известное выражение dolce far niente ("‎сладость от ничегонеделания"), которое как раз отражает суть этого подхода.

Итальянцы ненавидят спешить и пропускать жизненно важные моменты.

Кроме того, не удивляйтесь, если во время спешки вам скажут "Non ti preoccupare". Это значит, что вас "поймали" на суете, поэтому следует расслабиться и отпустить проблемы. Итальянцы уверены, что если излишне переживать из-за каких-то дел, их решение все равно не ускорится. Поэтому лучше выдохнуть и пойти поесть что-то вкусное или насладиться своим любимым кофе.

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