5 удивительных фактов об Италии, которые разрушат все стереотипы о стране

Италия – страна намного более разнообразна, чем мы можем себе представить. Рим – это не только Колизей и фонтан Треви, а пицца – это не единственное национальное блюдо, заслуживающее внимания.

Так, местная кухня очень разнообразна, а привычки и обычаи итальянцев могут ввести в ступор туристов и даже заставить почувствовать себя пристыженными. OBOZREVATEL решил подготовить подборку фактов об этой удивительной стране в честь возобновления туризма в Италии.

Мало кто знает, но почти в каждом регионе Италии есть свое коронное блюдо. Так, приезжая в Рим, большинство туристов стремятся попробовать местную пасту карбонара и пиццу с томатами и сыром. Но те, кто исследуют страну глубже, знают, что во Флоренции, к примеру, есть необыкновенной сочный стейк – la bistecca fiorentina. На севере страны стоит попробовать итальянское ризотто, а в Неаполе едят мильоре – вечернюю горячую пиццу из печи.

Также интересным является то, что в итальянских ресторанах или кафе нельзя заказывать капучино после обеда или ужина. Так, чтобы не опозориться перед официантом, после принятия пищи нужно пить лишь черный эспрессо. А вот на завтрак в Италии совсем не едят яйца и каши. Вместо этого принято пить кофе с выпечкой: круассанами или булочками со взбитыми сливками под названием maritozzo. По традиции, maritozzo назвали в честь будущих мужей – mariti, которые обычно приносят эти булочки на завтрак любимой с намерением жениться в скором будущем.

Местные часто сыпят довольно странными выражениями и жестами, которые могут ввести приезжего в заблуждение. Так, банальное "я тебя люблю" на итальянском прозвучит как ti voglio bene. Эти слова дословно переводятся как "хорошо тебя хочу". Более того, эту фразу принято говорить не только партнерам, но и своим родителям и даже детям.

Еще одно распространенное выражение – сhe palle! ("что за яйца!") – используют для выражения негодования или раздражения.

А вот женщину, которая не вышла "вовремя" замуж и подбирает бродячих кошек на улице, в Италии называют словом gattara.

Торговаться с местными торговцами следует не так, как в Египте. В Италии нельзя просто потребовать sconto ("скидку"), поскольку это очень нагло. Вместо этого следует вежливо попросить глаголом risparmiare, который в переводе означает экономить или беречь.

Если в магазине или на рынке в Италии произнести "posso risparmiare?", то вас сочтут вежливым и достойным скидки.

Итальянцы ненавидят спешить и пропускать жизненно важные моменты. Для этого в стране принято часто делать пятиминутный перерыв, чтобы насладиться вкусом ароматного кофе или разговором с коллегами и друзьями.

В Италии существует известное выражение dolce far niente ("‎сладость от ничегонеделания"), которое как раз отражает суть этого подхода.

Кроме того, не удивляйтесь, если во время спешки вам скажут "Non ti preoccupare". Это значит, что вас "поймали" на суете, поэтому следует расслабиться и отпустить проблемы. Итальянцы уверены, что если излишне переживать из-за каких-то дел, их решение все равно не ускорится. Поэтому лучше выдохнуть и пойти поесть что-то вкусное или насладиться своим любимым кофе.

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