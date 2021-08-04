10 потрясающих мест на планете, которые выглядят, как заставка на рабочем столе

На планете есть множество живописных уголков, куда мечтает попасть каждый из нас. И это не удивительно, ведь сложно поверить, что все эти пейзажи на самом деле реальны!

Многим туристам посчастливилось посетить такие места. OBOZREVATEL собрал потрясающие фото необычных локаций на планете, которые напоминают заставки на рабочем столе.

Заход солнца в Исландии похож на сказочные пейзажи.

Семья арендовала живописный дом в горах, где провела несколько дней отпуска.

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В лесу нашествие светлячков, а люди устраивают магические фотосессии, пользуясь моментом.

В США всегда уникальные закаты.

В Коста-Рике люди пытаются построить дома вблизи гор, потому что хотят каждый день из окна любоваться красой природы.

Пес чувствует себя королем в загородном доме.

В районе Сандимаунт в городе Дублин красивые места для прогулок и фотосессий.

Известная локация Королевский тракт из фильма "Игра престолов".

Живописные пшеничные поля привлекают туристов.

Многие люди мечтают приобрести домик в горах.

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