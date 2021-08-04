10 потрясающих мест на планете, которые выглядят, как заставка на рабочем столе

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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На планете много живописных мест, от которых невозможно оторвать взгляд

На планете есть множество живописных уголков, куда мечтает попасть каждый из нас. И это не удивительно, ведь сложно поверить, что все эти пейзажи на самом деле реальны!

Многим туристам посчастливилось посетить такие места. OBOZREVATEL собрал потрясающие фото необычных локаций на планете, которые напоминают заставки на рабочем столе.

Заход солнца в Исландии похож на сказочные пейзажи.

Фотограф снял закат солнца в Исландии.

Семья арендовала живописный дом в горах, где провела несколько дней отпуска.

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Мужчина снял домик в деревне.

В лесу нашествие светлячков, а люди устраивают магические фотосессии, пользуясь моментом.

Мужчина сфотографировал светлячков в лесу.

В США всегда уникальные закаты.

Живописные закаты в штате Вермонт в США.

В Коста-Рике люди пытаются построить дома вблизи гор, потому что хотят каждый день из окна любоваться красой природы.

В Коста-Рике есть много живописных пейзажей.

Пес чувствует себя королем в загородном доме.

Родители переехали в домик за городом.

В районе Сандимаунт в городе Дублин красивые места для прогулок и фотосессий.

Собачки гуляют на пляже в Ирландии.

Известная локация Королевский тракт из фильма "Игра престолов".

Королевский тракт в Северной Ирландии.

Живописные пшеничные поля привлекают туристов.

Поле похоже на компьютерную заставку.

Многие люди мечтают приобрести домик в горах.

Уютный домик посреди горных склонов.

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