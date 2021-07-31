12 невероятных мест на планете, куда нужно поехать хотя бы раз в жизни. Фото

Сейчас у всех есть возможность выбрать любое направление для отдыха через интернет. В сети публикуют множество рекомендаций туристам.

OBOZREVATEL собрал фото живописных мест на планете, которые завораживают своей красотой. Эти удивительные локации стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

1. Мраморные пещеры в Чили появились вследствие эрозии мрамора водой. Возраст пещер больше 6 тысяч лет.

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2. Река Стринеельва является одной из лучших промышленных лососевых рек в Норвегии.

3. Минеральное озеро Хильер розового цвета расположенное на краю острова Миддл.

4. Кольмар – волшебный город во Франции, он известный своими старинными домами вдоль каналов.

5. Озеро Ешинен является объектом наследия ЮНЕСКО и привлекает ценителей природы со всех уголков мира. Здесь богатая горная флора с орхидеями и эдельвейсами, со стадами овец и коров, пасущихся на альпийских лугах.

6. Кайласанатха в Индии – это один из крупнейших храмов в мире.

7. Поселок Эз – невероятно живописное место курортной зоны Французской Ривьеры.

8. Пещера "Небесные ворота" на горе Тяньмэнь – достопримечательность национального парка в провинции Хунань в Китае.

9. Ломбард-стрит – это удивительная достопримечательность, созданная человеческими руками. В Сан-Франциско расположена самая извилистая улица в мире.

10. На полуострове Соренто расположен туристический город Амальфи.

11. Лавертеццо – небольшое живописное село в Швейцарии у границы с Италией. Здесь роскошные виды на горы Альпы и долины реки Верзаска.

12. Водопад "Семь сестер" в Норвегии состоит из семи отдельных потоков. Его максимальная высота составляет 410 метров.

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