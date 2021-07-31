12 невероятных мест на планете, куда нужно поехать хотя бы раз в жизни. Фото
Сейчас у всех есть возможность выбрать любое направление для отдыха через интернет. В сети публикуют множество рекомендаций туристам.
OBOZREVATEL собрал фото живописных мест на планете, которые завораживают своей красотой. Эти удивительные локации стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
1. Мраморные пещеры в Чили появились вследствие эрозии мрамора водой. Возраст пещер больше 6 тысяч лет.
2. Река Стринеельва является одной из лучших промышленных лососевых рек в Норвегии.
3. Минеральное озеро Хильер розового цвета расположенное на краю острова Миддл.
4. Кольмар – волшебный город во Франции, он известный своими старинными домами вдоль каналов.
5. Озеро Ешинен является объектом наследия ЮНЕСКО и привлекает ценителей природы со всех уголков мира. Здесь богатая горная флора с орхидеями и эдельвейсами, со стадами овец и коров, пасущихся на альпийских лугах.
6. Кайласанатха в Индии – это один из крупнейших храмов в мире.
7. Поселок Эз – невероятно живописное место курортной зоны Французской Ривьеры.
8. Пещера "Небесные ворота" на горе Тяньмэнь – достопримечательность национального парка в провинции Хунань в Китае.
9. Ломбард-стрит – это удивительная достопримечательность, созданная человеческими руками. В Сан-Франциско расположена самая извилистая улица в мире.
10. На полуострове Соренто расположен туристический город Амальфи.
11. Лавертеццо – небольшое живописное село в Швейцарии у границы с Италией. Здесь роскошные виды на горы Альпы и долины реки Верзаска.
12. Водопад "Семь сестер" в Норвегии состоит из семи отдельных потоков. Его максимальная высота составляет 410 метров.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о:
необычных местах в Украине, которые должен увидеть каждый: фото с официальной страницы в Instagram.
самом опасном маршруте в мире, который показала Мишель Андраде.
5 самых дорогих местах на планете, где отдыхают только миллиардеры, принцы и звезды.