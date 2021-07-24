5 самых дорогих мест на планете, где отдыхают только миллиардеры, принцы и звезды. Фото

Отдыхать любят все и, конечно же, состоятельные люди в том числе. Но они не ездят в Турцию или на Азовское море, а выбирают для отдыха отдаленные уголки планеты, где сервис лучше, чем просто all inclusive и 5 звезд.

Зачастую это отдаленные острова посреди океана или отель в высоких швейцарских горах. OBOZREVATEL составил список мест, где можно встретить миллиардеров, олигархов и звезд Голливуда.

1. Сен-Бартелеми, Карибский бассейн

Когда-то это был непримечательный остров вулканического происхождения, находящийся в 20 км от Сент-Мартена. Все изменилось, когда здесь в 1957 году Дэвид Рокфеллер (внук того самого Рокфеллера) приобрел дом. Вслед за ним подтянулся Ротшильд и другие миллионеры.

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На остров стали съезжаться знаменитости, многие приобретали в собственность огромные виллы и скромные бунгало, чтобы без хлопот и проблем приезжать сюда в любое время.

Стоимость 70 акров земли с бунгало с видами на океан, теннисными кортами, бассейнами, танцевальным и обеденным павильонами достигает почти $90 млн. Впрочем, остров открыт и для обычных туристов, которые имеют свою яхту и достаточно денег, чтобы оплатить хотя бы одну ночь в местных апартаментах.

2. Дом Сингита Серенгети, Танзания

Во время пандемии коронавируса Танзания стала центром притяжения туристов, поскольку была одной из немногих стран в мире с открытыми границами.

Но не все слышали об элитном отеле под названием "Дом Сингита Серенгети", который расположен прямо на территории заповедника Грумети.

Изюминкой этого места являются виды, открывающиеся прямо с террасы. Дикие животные вплотную подходят попить из бассейна отеля или позаглядывать в окна. Декор "Дома Сингита" соответствует природной среде, а мебель выполнена в стиле сафари.

Эта эксклюзивная резиденция сдается в аренду только по запросу. Она является самой роскошной в Африке и не имеет аналогов в мире, поскольку строительство в заповедниках запрещено.

3. Дворец Рамбага, Индия

Дворец Рамбага считается "жемчужиной Джайпура" благодаря своим превосходным интерьерам и территориям. За все годы существования он не раз был отмечен как самый красивый отель в мире.

В номерах постояльцев обслуживает личный дворецкий и целая свита горничных, барменов, поваров.

Здесь не раз останавливались во время своих визитов в Индию члены британской королевской семьи, в том числе, лорд Маунтбэттен и принц Чарльз Уэльский.

4. Остров Дениз, Сейшелы

Коралловый остров Дениз с одноименным отелем – это уединенное место в Индийском океане. Здесь нет шумных вечеринок и множества гостей, поскольку добраться сюда можно только на вертолете.

В отеле нет мобильной связи, интернета и телевидения. Все общение с внешним миром происходит через администрацию отеля. Аборигенов на острове всего 50 человек и все до единого обслуживают "дорогих" гостей.

5. Санкт-Мориц, Швейцария

Швейцарский горнолыжный курорт Санкт-Мориц на берегу озера – один из самых старых и аристократичных в мире. Он расположен в долине Энгадин и может похвастать уникальным климатом: здесь 322 солнечных дня в году.

Этот курорт предлагает услуги только "бизнес-класса", поэтому принимает у себя лишь представителей королевских династий, миллиардеров, политиков и знаменитостей.

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