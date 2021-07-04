7 самых впечатляющих заброшенных мест Украины и мира. Фото

Многим нравятся фильмы про постапокалипсис. Они подкупают своей атмосферой отчужденности и ужаса в образах давно покинутых зданий.

Из-за этого фильмы в этом жанре собирают миллионные кассы, а видеоигры раскупают как горячие пирожки. Так, в нашей стране и за рубежом существует немало подобных локаций, которые вызовут подобный трепет. OBOZREVATEL решил сделать подборку неизвестных, но не менее впечатляющих заброшенных отелей, аэропортов и больниц, а также узнать, как будет выглядеть наша планета без людей.

1. Заброшенный отель "Вышеград" в Чехии

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Заброшенный отель 1970–1980-х годов в Чехии находится на холме рядом с городом Крумлов. Когда-то здесь отдыхало много туристов, но из-за большого расстояния от центра "Вышеград" стал заброшенным.

Здесь внимания особенно привлекает аутентичный внешний вид и большие поржавевшие буквы на крыше с видами на старый город. Также примечательна карта центра Крумлова из дерева в бывшем актовом зале.

2. Аэропорт Никосия на Кипре

Аэродром Никосия был открыт в 1930-х годах и поначалу использовался как авиабаза Королевских ВВС. Позже он стал главным международным аэропортом Республики Кипр и пробыл им вплоть до турецкого вторжения в 1974 году.

Последние пассажирские самолеты из аэропорта вылетели в 1977 году с разрешения ООН. С тех пор здание начало зарастать сорняками и разрушаться.

3. Заброшенный остров Росс в Индии

Остров Росс находится недалеко от столицы Андаманских островов в Индии. Здесь британская администрация и построила первое на островах исправительное поселение. Сам остров был подготовлен, как опорный пункт колонизации островов и пристанище для самой жестокой тюрьмы британской империи. Над заключенными здесь жестко издевались и клеймили многие годы.

Сегодня джунгли постепенно возвращают себе эти территории: по полуразвалившимся кирпичным зданиям, свидетельствующим о былой роскоши колонизаторов, карабкаются лианы и корни тропических деревьев.

4. Заброшенная поликлиника в России

В Рязанской области находится довольно страшное здание, которое могло стать прототипом для хоррор-игры Outlast. Туда также попасть можно только через балкон на втором этаже. Спустя много лет эти стены все еще испускают больничный запах.

Пустые палаты, стены, покрытые черной плесенью, запыленное гинеколоническое кресло, жуткие бутылочки с жидкостями и врачебные инструменты – все как будто было брошено в спешке.

5. Заброшенный военный госпиталь в Германии

Госпиталь представляет собой больничный комплекс, включающий более 60 зданий начала 20 века. Он находится в немецком городе Белиц. Здесь в 1916 году лечился сам Адольф Гитлер после битвы на Сомме, когда еще был молодым солдатом.

Во время Второй мировой войны часть зданий госпиталя была разрушена в ходе бомбежек, в том числе исчезло здание церкви.

6. Заброшенный туннель метро в Киеве

Перегон "Крещатик" – "Университет" заброшен с конца 80-х годов после завершения строительства станции "Театральная" и Сырецко-Печерской ветки.

Туннель отрезали от остальной части метро бетонными пробками. Оставшиеся рельсы покрыты ржавчиной. Больше двадцати лет назад по ним еще ездили поезда.

7. Заброшенный город Припять под Киевом

В этом городе уже давно никто не живет, с того самого момента, когда взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС и мир пережил огромную ядерную катастрофу. Местные жители должны были в спешке эвакуироваться, бросив все зараженные радиацией вещи.

За 35 лет город зарос сорняками и оброс легендами. Киевские турагентства охотно возят сюда экстремалов на 1 и 2-дневные экскурсии.

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