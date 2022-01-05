Эксперты по этикету объяснили, кому в отеле следует оставлять чаевые и какую сумму

Во время пребывания в гостинице чаевые принято давать горничным, посыльным, носильщикам, барменам и, как заявляют эксперты по этикету, делать это каждый день, когда вы сталкиваетесь с персоналом. Размер денежного вознаграждения стартует от 1 доллара, но в условиях пандемии приветствуются чаевые от 5 до 10 долларов.

Специалист по этикету Джульетта Митчелл, также известная как мисс Дж, призналась HuffPost: когда она начала путешествовать, что не знала, что работу сотрудников отеля нужно вознаграждать дополнительно. "Я должна признать свое невежество", – сказала она, отметив, что подобную оплошность допускают многие.

Согласно статистике на 2017 год, чаевые обслуживающему персоналу отелей оставляют менее трети гостей.

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"Иногда вы можете проходить мимо горничных в коридорах, но редко видите, как невероятно усердно они работают. Комнаты должны быть убраны, ковры почищены, простыни поменяны, кровати заправлены, полотенца обновлены, ванные комнаты вытерты, а мусорные корзины опорожнены. Все это должно быть сделано, не беспокоя гостей или их вещи – и в короткие сроки", – сказала Джоди Р.Р. Смит, президент Mannersmith Etiquette Consulting.

В то же время работа уборщиц считается травмоопасной. Они также сталкиваются с дополнительным риском сексуальных домогательств и нападений, поскольку обязанности вынуждают их находится в одиночестве в комнатах незнакомцев.

Несмотря на такие условия работы, горничные остаются одними из самых низкооплачиваемых представителей гостиничной сферы.

Эксперты пояснили: давать чаевые каждый день нужно, чтобы деньги получили все люди, обслуживающие ваш номер.

"Поскольку уборка осуществляется круглосуточно, без выходных, есть много команд, которые работают сообща. Нет гарантии, что работница, которая убирала раньше во время вашего пребывания, будет той же работницей, которая убирала вашу комнату при выезде", – отметила Смит.

Издание добавило, что в условиях нехватки персонала и усовершенствованных процедур уборки отелей "еще более важно выразить свою признательность за работу".

Стандартная плата за уборку составляет от 1 до 5 долларов в день, согласно справочнику по чаевым от Американской ассоциации отелей и гостиниц. Однако эксперты, ссылаясь на пандемию, предлагают платить больше, если у вас есть такая возможность.

Эксперт Дайан Готтсман, автор книги "Современный этикет для лучшей жизни" отметила, что небольшой денежный бонус является показателем щедрости и доброты.

"Приветствуется от 5 до 10 долларов в день, в зависимости от отеля, в котором вы остановились. Чем более продуманным является отель, тем больше вам захочется заплатить", – отметила она.

Смит добавила, что размер чаевых зависит от таких факторов, как географическое положение, продолжительность пребывания, количество гостей в номере и дополнительные запросы.

"Очень общий ориентир – от 3 до 5 долларов на человека в день. В пятизвездочных заведениях, расположенных в районах с высокой арендной платой, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, ориентировочная норма составляет от 5 до 10 долларов. В случае сомнений – всегда округляйте. Для вас это может быть несколько лишних долларов, но это может так много значить для тех, кто выполняет эту работу", – заявила Смит.

Деньги для горничной можно оставить на кровати рядом с подушкой или же в специальном конверте с пометкой.

"Это возвращает крошечный депозит добра за то хорошее, что было сделано для вас. Это показывает признательность, благодарность и уважение", – подытожила автор книги "Повседневный этикет" Патрисия Росси.

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