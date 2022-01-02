Туристка наглядно показала, почему никогда нельзя разуваться в номере отеля

Клининг-специалист и TikTok-блогер посоветовала не ходить босиком в отельном номере, потому что обычно комнаты убирают недостаточно тщательно. Она показала лайфхак, как проверить чистоту пола.

Пользовательница платформы Алисса с ником alyssascleaningcompany пояснила: для этого можно просто сбрызнуть поверхность водой и вытереть ее салфеткой. Результаты такой проверки могут вас удивить. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте специалистки по уборке из Мичигана, США (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Свой метод эксперт назвала "тест с бумажными полотенцами". Она проводит его в гостиницах, в которых остается во время путешествий.

Видео дня

Блогер побрызгала из распылителя на пол, который в принципе казался довольно чистым. Далее она вытерла влагу из плитки белой бумажной салфеткой и та стала очень грязной.

"Не могу доверять никому и ничему", – подписала Алисса свой ролик.

Многие комментаторы обратили внимание на то, как мало времени у персонала отеля на уборку. "Они убирают номер за семь минут, чего вы ожидаете?" – спросил один из пользователей сети.

Алисса ответила, что с нее берут плату за уборку. "Независимо от того, виноваты ли в этом уборщицы или высшее руководство, это все равно неприемлемо", – подчеркнула блогер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сотрудник аэропорта дал полезные советы по выбору чемодана, чтобы его не "угробили" в аэропорту. К примеру, четырехколесные, а не двухколесные сумки могут послужить своим владельцам дольше.