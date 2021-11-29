6 хитростей отелей, о которых туристы даже не догадываются

Представители отельного бизнеса поделились секретами работы гостиниц, о которых обычно не знают посетители. Оказывается, один из способов экономии при бронировании может не сработать, а стаканы считаются самым грязным предметом почти во всех отелях.

Закулисье этого бизнеса сотрудники гостиничной сферы анонимно раскрыли на страницах форума Quora. Откровениями поделилось известное американское издание Time.

Большинство компаний платит горничным за количество убранных номеров

Зачастую уборщики и уборщицы получают в месяц не фиксированную плату, а сумму, которая зависит от того, сколько номеров они успели убрать. В связи с этим сотрудники отелей советуют постояльцам оставлять комнаты хотя бы в относительной чистоте, чтобы уважать чужой труд.

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Начало месяца – лучшее время для заселения

По словам пользователей форума Quora, именно в этот период большинство номеров свободно. Обычно к первому воскресенью в начале нового месяца отдыхающие уже отправляются домой, а бизнес-путешественники еще не приехали.

Бронирование через посредников часто не экономит деньги

Отели не всегда выставляют на сторонние сервисы свои лучшее предложения, так что бронирование номеров через посредников может быть не самым выгодным. Чаще всего на сайтах появляются номера, которые давно пустуют. Лучше позвонить непосредственно в гостиницу и спросить о наличии нужных номеров.

Пребывание звезд в отелях – анонимное

Это означает, что вы можете жить в одном здании со знаменитостью, но никогда об этом не узнать. Как рассказали сотрудники отелей, обычно публичные лица заселяются ночью, когда постояльцы спят, а на улицах меньше людей.

Стаканами в отеле лучше не пользоваться

Большинство участников форума согласились с тем, что стаканы, которые есть в номерах, не моют достаточно тщательно. Этот предмет назвали самым грязным в комнате.

Постель меняют не так часто, как вы надеетесь

Конечно, подход каждого отдельного отеля может отличаться, но многие представители сферы указали на эту проблему. "Но, если подумать, и вы, вероятно, не стираете свои простыни дома так часто, как должны", – пошутили в Time.

Как писал OBOZREVATEL: