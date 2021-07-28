Украину заполонили туристы из Саудовской Аравии: почему возник ажиотаж и что их привлекло

Количество туристов из Саудовской Аравии в Украине этим летом действительно впечатляет. Чаще всего их можно встретить в Киеве, Львове и Буковеле. Почему граждане этой арабской страны резко изменили направление для отдыха? Что их привлекает в нашем государстве и с какими трудностями они тут столкнулись?

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказали сами туристы.

Главная причина – пандемия коронавируса. Традиционно саудиты проводят лето в Европе, в США, в Грузии и в других странах. Но COVID-19 внес свои коррективы. Ряд стран ужесточили требования для пересечения границы, в ряде стран неблагополучная ситуация с заболеваемостью.

По этой причине в Саудовской Аравии обратили внимание на Украину. С июня местный авиаперевозчик FLYNAS организовал прямые рейсы Эр-Рияд – Киев, чуть позже – Эр-Рияд – Львов, Джидда – Киев. В нашу страну хлынул огромный поток туристов.

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Что говорят об этом выборе сами саудиты? Чем привлекательно для них украинское направление?

Туристам из Саудовской Аравии не нужна виза для въезда в Украину

Их пускают в страну даже с одной прививкой от коронавируса

В Украине летом нет такой жары, как в Саудовской Аравии (например, в ближайшие 10 дней температура днем там будет порядка +45 градусов, ночью около +33 градусов)

Отдохнуть в нашей стране можно намного дешевле, чем в Европе или США

Украинская природа нравится саудитам, особенно водоемы, поля и леса. То, чего в их стране просто нет

Богатая история Украины, множество исторических памятников

Благоприятная криминогенная обстановка. За все время отдыха саудитов в Украине не возникло ни одной подобной проблемы

Толерантные люди, в том числе в отношении женщин, носящих никаб (мусульманская женская одежда, закрывающая все тело, кроме глаз). Саудиты ни разу не столкнулись в Украине с оскорбительным отношением по признаку национальности или вероисповедания.

К сожалению, опыт отдыха саудитов в нашей стране показал целый ряд проблем, которые предстоит решить – как на уровне отдельных городов и туристических локаций, так и на уровне отдельных людей.

Итак, в чем проблемы?

Большинство украинцев все еще не в состоянии говорить по-английски даже на базовом уровне. Для саудитов, которые не владеют ни украинским, ни русским, это действительно проблема. Проблемы с английским возникали на каждом шагу, включая аэропорт, гостиницы, рестораны, пункты проката машин.

Одна семейная пара, которая решила самостоятельно погулять по Киеву, потерялась и бродила по городу 4 часа – никто из украинцев не смог внятно объяснить им на английском, как найти дорогу в отель. Зачастую изъясниться на английском не могли и водители такси.

Удивительно, но даже в ряде отелей и туристических баз персонал не мог изъясниться не только на английском, но и на русском. В их арсенале был только украинский язык. В большей мере это касается Львова и Карпат.

Именно поэтому зачастую саудиты в Украине нуждаются в помощи соотечественников, которые живут в нашей стране.

Арендовать машину в Украине – настоящая проблема. В отличие от западных стран, где аренду машины можно заказать одновременно с бронированием отеля, где ее можно забрать прямо в аэропорту, в Украине турист сталкивается с огромными трудностями.

Скажем прямо, саудиты – люди денежные, они привыкли к определенному образу жизни и не готовы передвигаться на общественном транспорте, маршрутках и т.д. Но как оказалось, рынок аренды машин в Украине находится в зачаточном состоянии.

Часто хорошей машины просто нет в наличии, а цены на аренду тех, что есть, явно завышены по сравнению с теми же европейскими. Саудиты также обратили внимание на непонятное ценообразование.

Квартиры и отели в Украине – слишком мало и слишком дорого. Туристы из Саудовской Аравии предпочитают снимать квартиры, где есть кухня и возможность самостоятельно готовить себе еду. Когда поток туристов был не слишком большим, квартиры в Киеве и Львове можно было найти, но потом это стало настоящей проблемой. Пришлось брать номера в отелях.

Найти подходящее жилье в Карпатах тоже было проблематично. Например, отдельный дом можно было снять за 5000-6000 гривен за ночь. Учитывая, что туристы приезжают в среднем на 2 недели, сумма аренды становится неподъемной даже для них. Поэтому приходилось брать более бюджетные, но и менее комфортные номера в отелях.

Арабскому туристу негде покушать в Украине. Сеть арабских ресторанов в нашей стране также находится в зачаточном состоянии. Таких заведений крайне мало, а те, что есть, зачастую расположены на окраинах города. Кроме того, цены в них также очень завышены. Например, в одном из заведений столицы за порцию традиционного арабского блюда мансаф из риса и баранины запросили 1000 гривен.

Их устроили бы рестораны индийской или турецкой кухни, но и их в Украине слишком мало. В Буковеле ни арабских, ни таких ресторанов нет вообще. Что касается ресторанов украинской кухни, то арабы не доверяют им, потому что в курсе, как популярны в Украине блюда из свинины. Увы, но на халяльную пищу здесь рассчитывать не приходится.

Тест на коронавирус – где найти лабораторию? Перед вылетом в Саудовскую Аравию туристы должны сделать ПЦР-тест на коронавирус. Здесь они также сталкиваются с проблемами. Иностранцу трудно понять, где и как это сделать в Украине – стране, которая не говорит по-английски.

Саудитов в нашей стране привлекает, прежде всего, природа, а не города. Они проводят в Киеве или Львове не более 1-2 дней, знакомятся с основными достопримечательностями и отправляются в Карпаты, в Буковель.

Там они снимают жилье, желательно поближе к реке или озеру, в тихом уединенном месте, например, где-нибудь в Верховине. Обычный день арабской семьи в Карпатах – это готовка еды на газовом мини-гриле, покупки в небольших местных магазинчиках, релакс у воды.

Кстати, из-за проблемы с едой, о которой мы говорили выше, большинство туристов-саудитов пытаются купить у местных жителей в Карпатах барана, зарезать его тут же на природе, а затем питаться этим мясом несколько дней. Благо, в номерах есть холодильники. Интересно, что некоторые семьи везут в Украину специальные наборы посуды.

Туристы из Саудовской Аравии нейтрально относятся к украинцам, которые употребляют на отдыхе алкоголь, ведь Украина – свободная страна. Но они стараются держаться от употребляющих подальше. Мусульманам алкоголь запрещен в любом виде.

Что касается никаба, в который неизменно одеты все женщины из Саудовской Аравии, то здесь правила не настолько строги, как кажется. Когда семья отдыхает в уединенном месте на природе, женщина переодевается в более привычную для нас одежду.

Кроме того, женщины-саудитки, как правило, очень общительны и доброжелательны, они не против поговорить с украинками. Но увы, и тут главной преградой становится незнание языка.

По поводу фото женщин из Саудовской Аравии существует жесткое правило: ее лицо без никаба не должно засветиться в социальных сетях. Это будет расценено как оскорбление для мужа.

Зато саудиты очень любят выкладывать в соцсети фото красивых мест Украины, в частности, снятых при помощи дрона. Такие ролики очень популярны в их среде.

Да, туристы из Саудовской Аравии, которые отдохнули в нашей стране, заверили, что готовы приезжать сюда снова и снова. Украина понравилась им. Надо просто решить несколько вопросов. По их словам, главные наши плюсы – хорошие люди, спокойная обстановка в стране и прекрасная природа.

"Вам нужно больше рассказывать об Украине в социальных сетях, больше рекламировать себя на всех языках. Да, мы арабы, но мы простые туристы. Мы приезжаем сюда, чтобы познакомиться с вашей страной, с вашей культурой. Просто уважайте нас и помогайте нам", – резюмировали наши гости из Саудовской Аравии.