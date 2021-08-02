Цены на аренду жилья ко Дню Независимости вырастут в два раза: сколько будет стоить отдых в Киеве, Одессе, Львове и Карпатах

Украинцев ждут долгие четырехдневные выходные (21, 22, 23, 24 августа) в связи с празднованием тридцатой годовщины Независимости. Для многих это возможность организовать мини-путешествие по Украине, однако цены на аренду жилья посуточно в популярных городах вырастут на 70-100%.

OBOZREVATEL поговорил с экспертом рынка недвижимости Викторией Берещак и поинтересовался сколько будет стоить аренда жилья в Киеве, Одессе, Львове и Карпатах.

"Если в украинцев выпадает четыре выходных подряд, то аренда жилья в популярных туристических направлениях (Киев, Львов, Одесса и Карпаты) тут же превращается в квест по поиску оптимального соотношения цена/качество/наличие свободных мест. Ценник посуточной аренды в Киеве в этот период может вырасти в центре на 70-100% от будних дней, во Львове на 50-70%, в Одессе на 70-100%", – сказала Берещак.

Видео дня

Она добавила, что хорошие доступные предложения разбирают заранее, а тем кто опоздал с ранним бронированием придется заплатить дорого. Даже объекты средней стоимости на период праздников будут стоить на 25-30% дороже.

"Все очень зависит и от формата жилья (квартира, апартаменты или гостиничный номер), и от наполнения лота (локация, транспортная и пешая доступность к культурному и историческому центру). Средний низкий порог чека за аренду 1-комнатного жилья на праздники в столице будет в пределах 1,5 – 2 тыс. грн/ночь", – сказала эксперт.

Цена будет зависеть от инфраструктуры рядом и от доступности к морю. Средний низкий порог чека за аренду 1-комнатного жилья на праздники прогнозируют от 1,3 тыс. грн – 2 тыс грн/ночь.

Средний чек на аренду однокомнатной жилья составит от 1,1 тыс. грн – 2 тыс. грн/ночь. Цена будет зависеть от пешей доступности к центру и историческим местам. На более-менее доступных вариантах жилья уже есть пометка, что незабронированных номеров на соответствующие даты осталось мало.

"В Карпатах в этот период растет стоимость аренды. Как правило, раскупают быстрее небольшие коттеджи на 2-4 человек, ищут также варианты на компанию в 6-8 человек. Цена возрастает в период праздников на эти лоты в пределах 30% в зависимости от расположения, близости к горам, видовых характеристик и наличия дополнительного сервиса (баня, сауна, чан)", – сказала эксперт.

"Нужно понимать, что уже (по состоянию на 2 августа – ред.) около 45% лотов в Киеве и Львове занято, судя по данным сервисов аренды, а в Одессе этот процент превышает 70% на праздничные даты Дня Независимости", – подытожила эксперт.

Добавим, что цены на сайтах с жильем могут меняться ежедневно. В материале приведены подборки по состоянию на 2 августа. Проводился мониторинг цен на аренду жилья с 21 по 24 августа на двоих.