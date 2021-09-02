10 привычек пассажиров самолета, которые раздражают стюардесс и стюардов

Бортпроводники отвечают за безопасность пассажиров во время перелета. Они любят свою работу и хотят, чтобы путешествие прошло комфортно.

Однако люди легко могут испортить поездку и впечатление о ней. Работники различных авиакомпаний рассказали BuzzFeed о 10 грехах путешественников, которые раздражают всех.

В самолетах есть кнопка вызова бортпроводника, однако пассажиры часто не замечают этого. Люди кричат на весь салон, привлекая внимание всех вокруг. Вместо того, чтобы вежливо попросить убрать мусор, путешественники толкают стюардов пустыми бутылками и объедками.

Бортпроводник рассказал, что некоторые пассажиры спрашивают, где пролетает самолет каждые пол часа. Работники авиакомпании не носят на себе GPS, чтобы определить местонахождение.

Видео дня

Бортпроводников раздражает, когда пассажиры берут тяжелый и габаритный багаж в ручную кладь. Путешественники просят помочь им достать вещи, однако работники авиакомпании не обязаны этого делать. Стюарды должны помогать беременным, людям с инвалидностью и лицам пожилого возраста.

Люди пользуются туалетом, когда горит значок опасности. Бортпроводники не имеют права запретить посещать уборную, однако пассажиры сами должны понимать, что во время чрезвычайной ситуации или турбулентности не стоит вставать с места.

Пассажиры часто отвлекают бортпроводников во время турбулентности. Если это не чрезвычайная ситуация, не стоит звать стюардов и нажимать на кнопку звонка. Мусор и напитки – это не авария на борту, поэтому можно подождать.

Мамочки говорят детям, что стюардесса будет ругаться, если они будут вести себя неправильно. После этого дети со страхом смотрят на бортпроводников.

Правилами безопасности и конфиденциальности запрещено снимать на видео бортпроводников. Однако некоторые пассажиры вынимают камеру и раздражают стюардов.

Когда бортпроводники собирают мусор, они надевают перчатки. Стюартов раздражают пассажиры, которые просят взять мусор, когда они разносят другим пищу.

Больше бортпроводников раздражает, когда люди держат ноги и локти на проходе, чем мешают работникам и пассажирам. Стюарды всегда подчеркивают, что коридор должен быть свободен.

Все вещи и сумки во время взлета и посадки должны быть в багажном отсеке. Однако некоторые пассажиры пренебрегают этими правилами, в дальнейшем такая халатность может препятствовать эвакуации и подвергнуть других людей опасности.

Ранее OBOZREVATEL писал: