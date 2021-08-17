10 интересных фактов о самолетах, которые помогут аэрофобам побороть страх

Многие любители путешествий боятся летать, хотя и не все в этом признаются. По разным данным, 85% пассажиров испытывают тревогу в самолете, а 10% процентов являются аэрофобами.

Но на самом деле, самолеты – это один из самых безопасных видов транспорта в мире, на втором месте после эскалатора.

OBOZREVATEL решил собрать самые интересные факты, которые помогут побороть страх полетов или хотя чувствовать себя уверенней на большой высоте.

1. Любопытно, что мы чувствуем себя в большей безопасности, когда едем в поезде. Хотя аварии на железной дороге случаются куда чаще, чем авиакатастрофы. Просто последние предают всемирной огласке, а если поезд сошел с рельсов – это становится достоянием только того города, где произошла авария.

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2. По статистике, даже если один человек будет каждый день своей жизни садиться на случайный самолет, то он ни разу не попадет в авиакатастрофу. Вероятность ничтожно мала и равняется 0,00001 %.

3. Зона турбулентности больше всего заставляет нервничать пассажиров. Для экипажа судна – это как будто ямы на дорогах. Некоторые даже начинают паниковать из-за страха, что во время тряски повредятся важные системы лайнера. Но самолет во время турбулентности практически не испытывает нагрузки и боятся нечего.

К тому же, за 120 лет полетов турбулентность ни разу не была причиной аварии.

4. Если все же турбулентность вас пугает, то покупайте места возле кабины пилотов. Там она практически не ощущается.

5. Самолет не может просто рухнуть с неба с высоты более 10 тыс. метров. Его остановит сильное давление.

6. Если откажет двигатель на высоте, ничего страшного не случится. Самолет может спокойно пролететь без двигателя 150 километров и добраться до ближайшей взлетно-посадочной полосы.

7. Это правда, что кислородной маски хватает только на 12 минут. Но этого хватает с большим запасом, поскольку все проблемы с разгерметизацией салона решаются за несколько минут.

8. Надувные жилеты действительно могут спасти жизнь. За всю историю их существования они помогли выжить более тысяче пассажиров при аварийных посадках на воду.

9. Время полета не имеет никакого значения для безопасности. И международный, и небольшой чартерный лайнер рассчитанный на длинные перелеты. Интересно, что самый продолжительный полет – полет из Нью-Йорка в Сидней – продлился 19 часов 14 минут.

10. В небе, как и на автомобильной дороге, может возникнуть "пробка". В аэропортах с высокой загруженностью самолеты могут долго стоять перед взлетной полосой, то есть в очереди.

Но это неопасно, поскольку все пилоты придерживаются обязательной дистанции в 300 метров в аэропорту между самолетами. А если лайнеры летят на одной высоте, то расстояние между ними держится в пределах в 10-15 километров или больше.

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