9 вещей, которые лучше не надевать в самолет. Бортпроводник объяснил почему

Чтобы поездка в желанное путешествие прошла максимально комфортно, необходимо выбрать удобную одежду для перелета. Пассажиры допускают ошибки, надевая слишком откровенные наряды, ведь их могут не пустить на борт в таком виде.

Бортпроводник компании American Airlines Андреа Фишбах рассказал для издания Whowhatwear, какую одежду не стоит надевать в самолет. Высокие каблуки, кожаные штаны и короткие платья не подходят для полета.

Слишком тесные вещи принесут дискомфорт во время полета. Короткие шорты и джинсы скинни могут нарушить кровообращение и спровоцировать тромбоз.

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Стюард не рекомендует надевать контактные линзы в самолет, ведь на высоте снижается влажность. Сухой воздух раздражает глаза, поэтому линзы стоит сменить на очки.

Не нужно надевать синтетические вещи, которые могут легко загореться. Работники аэропорта не рекомендуют выбирать меховую одежду и с бахромой. Наряд из плотной ткани будет безопаснее, если на борту начнется пожар.

Высокие каблуки будут мешать в салоне самолета. В аэропорту часто переносят рейсы, а по дороге могут быть пробки и придется бежать к терминалу. Подобные туфли всегда шьют из твердых материалов. Во время долгих перелетов ноги отекают, поэтому лучше носить удобную мягкую обувь.

Во время перелета в салоне сохраняется прохладная температура, поэтому стоит надеть спортивный костюм или взять с собой в рюкзак теплую кофточку. Слишком легкая одежда принесет дискомфорт.

Важно проверить, что в одежде нет металлических вставок, иначе их нужно будет снять. Сканер при посадке может отреагировать не только на косточки бюстгальтера, но и на фольгу от упаковки шоколадки.

В самолет эксперты советуют выбирать одежду, в которой вам будет удобно посетить уборную, чтобы не одеваться долгое время и не задерживать очередь. Поэтому от комбинезонов лучше отказаться.

Сладкие духи могут не нравиться пассажирам, которые сидят рядом. Воздух в самолете циркулирует по салону и нельзя открыть окно, чтобы проветрить. Резкий запах может спровоцировать аллергию или приступ астмы.

Вязаный свитер из синтетичной ткани может вызвать раздражение на коже через несколько часов. В самолет нужно надевать вещи из мягкого материала.

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