'Звездные войны', запрет на бороду и оскорбительное 'кис-кис': чем Тунис удивляет туристов

О Тунисе миру известно не так много. Это страна где-то в Африке, где практически круглый год жарко. А еще здесь повсюду растут финики и ходят верблюды. Но это далеко не все, что удивляет иностранных туристов. OBOZREVATEL подобрал несколько интересных фактов об этом далеком государстве.

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Тунис считается наиболее демократической страной в Африке. Здесь активно развиваются социальная и экономические сферы, а также власть много финансов вкладывает в развитие туризма.

Наибольшую популярность страна приобрела во время выхода саги "Звездные войны". В фильме фигурирует планета, названная в честь большой местной провинции Татуин. Кстати, многие сцены кинокартины снимались именно здесь.

Из-за необычной природы Тунис стал площадкой для многих культовых кинолент, таких как "Индиана Джонс", "Гладиатор" и "Английский пациент".

Рабочий день в Тунисе меняется в зависимости от сезона. Так летом он длится с 7 до 14, а зимой удлиняется на несколько часов.

Молодежь страны мечтает работать в сфере образования и здравоохранения. Здесь очень престижно быть учителем и лечащим врачом. Да и зарплата на этих должностях достаточно большая, как для этого региона.

В Тунисе мужчины не имеют права носить бороду, если у них нет усов. Это закреплено на законодательном уровне и контролируется органами правопорядка.

"Кис-кис" в стране лучше не говорить. Этим звуком обычно отпугивают кошек и оскорбляют мужчин.

Тунисцы между собой общаются исключительно на "ты". Они не считают это оскорбительным или неуместным, даже когда обращаются к руководителю или преподавателю. На "Вы" здесь нужно говорить только с президентом.

Практически повсюду в Тунисе растут финиковые пальмы, но местные редко едят сладкие плоды этих деревьев. Их почти в полном объеме отправляют на экспорт, а затем продают в супермаркеты Европы и Америки.

Самый любимый перекус тунисцев – свежие плоды больших кактусов. Из них также готовят салаты и десерты.

Женщин в стране уважают и относятся к ним с некоторыми поблажками. Так их никогда не остановят и не оштрафуют, если они нарушат правила дорожного движения.

На территории страны все еще проживают представители диких племен, не признающие блага цивилизации и пытающиеся держаться подальше от людей. Но некоторые общины все же принимают туристов и зарабатывают деньги на демонстрации своих обрядов.

На территории Туниса сохранилось много исторических памятников. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются руины древнего города Карфаген и синагога, которой уже более 2600 лет.

Местные считают, что контуры их страны напоминают силуэт беременной женщины.

В Тунис приезжает гораздо меньше иностранцев, чем в Египет или Турцию. Но все равно большинство доходов страны связано с этой сферой.

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