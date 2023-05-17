SPA-отдых: лучшие курорты мира для релакса и восстановления сил

Теплое время года – лучший период для восстановления физического и психического здоровья. Особенно сейчас, когда каждый из нас ежедневно испытывает сильный стресс и эмоциональное напряжение. В этом помогут SPA-курорты, предлагающие полный спектр косметологических и оздоровительных услуг для людей всех возрастов.

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Виши (Франция)

Этот французский курорт работает уже более двух веков и все это время он пользуется большой популярностью среди туристов. Ранее он специализировался на оздоровительных процедурах, поэтому в Виши приезжали люди, которые хотели вылечить разные заболевания: от проблем с сердцем или другими органами до психических нарушений.

Сейчас курорт частично изменил направление деятельности и здесь открылось много SPA-отелей. В городе можно найти не только косметологические салоны или массажные студии, но и магазины с элитной косметикой, лечебной минералкой, фитнес-продукцией. Кроме того, здесь есть лечебные источники и много велнес-лавочек.

Канкун (Мексика)

Без сомнений, лучшие SPA-отели мира следует искать здесь. Город Канкун находится в живописном уголке Мексики на берегу Карибского моря. Оно славится не только невероятными пляжами, яркой ночной жизнью и шумными вечеринками, но и роскошными оздоровительными центрами, предлагающими различные экзотические процедуры.

Большинство туристов остаются в восторге от растирания кактусами. Говорят, что это возвращает упругость коже и устраняет возрастные изменения. Кроме того, в Канкуне делают массаж мячами для гольфа, которые расслабляют мышцы и снимают напряжение.

А еще в городе есть SPA-комплексы для домашних питомцев, где им делают процедуры для улучшения состояния кожи и шерсти.

Голубая лагуна (Исландия)

Этот курорт придется по душе как детям, так и взрослым. Благодаря минеральным геотермальным источникам, имеющим яркий голубой цвет, это место стало популярным во всем мире. Здешние воды обладают лечебными свойствами, положительно влияют на состояние кожи, помогают снять стресс и расслабиться. Кроме того, местный воздух очень полезен людям, имеющим проблемы с дыхательной системой.

Рядом с Голубой лагуной расположено несколько населенных пунктов, предлагающих туристам большой спектр SPA-процедур, для проведения которых используют производимую здесь косметику на основе минеральных пород из местных источников.

Хаммамет (Тунис)

Этот курорт считается самым большим и популярным в Тунисе. Хаммамет – очень красивый город, с одной стороны окруженный бескрайними садами с разными цитрусовыми, а с другой – Средиземным морем. Однако приезжают сюда не только ради красивых пляжей.

На территории города размещено много SPA-комплексов, которые предлагают различные косметологические и оздоровительные процедуры, для проведения которых используют целебные грязи, водоросли и морскую воду. Кстати, в Хаммамете даже песок обладает полезными свойствами, ведь он очень сильно насыщен минералами.

Керала (Индия)

Об этом курорте знают далеко не все туристы. Его не рекламируют турагенства, а местный бизнес справедливо считает, что не требует дополнительной разгласки. На территории Кералы расположен один из крупнейших аювердических дворцов Индии, на первый взгляд напоминающий монастырь.

Пребывание здесь требует предварительной подготовки. Не менее двух недель вы будете жить в относительной изоляции, не выходя за пределы комплекса, пользуясь телефоном ограниченное время и питаясь тем, что вам будут готовить местные повара.

Аювердическая методика оздоровления включает в себя очищение на физическом и психологическом уровнях. Пациенты ходят на массажи, посещают бани, придерживаются специальной диеты, много времени находятся наедине с собой. В свободное время они могут приобщаться к медитациям, пению и музыкальным вечерам.

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