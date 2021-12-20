Соседские соревнования и самодельные елки: как готовятся к Рождеству в разных странах

Новогодняя атмосфера завораживает и поднимает настроение. Поэтому многие люди с начала декабря начинают готовиться к празднику и наполнять свои дома теплом и уютом. Но в разных уголках планеты этот процесс имеет свои особенности.

OBOZREVATEL узнал, как украшают интерьер в странах мира.

Германия

Здесь принято готовиться к Рождеству раньше времени. Уже со средины ноября немцы покупают новые украшения и игрушки, чтобы успеть оформить свои дома. При этом заботятся и о дворе. Часто это перерастает в своеобразные состязания среди соседей. А вот елки здесь спиливают редко, чаще ставят искусственные деревья или живые, но в горшках.

Кстати, именно в Германии придумали адвент-календари. Это большие разноцветные коробки с ячейками. Каждый день с 1 по 25 декабря нужно открывать одну из них и доставать подарочек. Это может быть что угодно: от косметики до драгоценных украшений.

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Великобритания

Главные события рождественского празднования традиционно происходят у каминов. Конечно, если они есть. Поэтому именно эту деталь интерьера украшают больше всего. На них кладут венки или гирлянды из веток ели, вешают новогодние носки для подарков и блестящие шарики.

В это время из ящиков достают красные скатерти, занавески, подушки, чтобы придать дому максимально праздничный вид.

США

Американцам важно на Новый год иметь в доме огромную елку. Многие уже перешли на искусственные деревья, потому что это более экологичное и экономное решение. Ставят красавицу, как правило, посреди гостиной или гостевой комнаты, чтобы ее можно было рассмотреть со всех сторон. Украшают в основном шариками разных размеров, но одного цвета. Гирлянды же развешивают по комнатам.

Франция

В своем эко-сознании французы обогнали всех остальных европейцев. На праздники они делают елки своими руками. Для этого используются любые подручные материалы. Но в последнее время стали отдавать предпочтение деревянным изделиям, которые позже можно будет повторно использовать. Это очень стильный и хороший вариант.

Швеция

А вот шведы редко покупают елку. Они украшают дома фигурками гнома Юлтомтена и лошадки Дали. Игрушки покупают зеленого и красного цвета, иногда на них делают яркую золотую вышивку. При этом в Швеции не принято вешать много гирлянд или стеклянных шариков. Они во всем любят минимализм.

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