Пластиковые деньги и бездомные собаки: чем удивляет иностранцев родина Дракулы – Румыния

Загадочная и прекрасная страна окутана легендами о вампирах и волках-оборотнях. Однако сюда приезжают не только для того, чтобы ощутить эту невероятную атмосферу. Румыния наполнена интересными местами, историческими постройками и роскошными дворцами. Что еще удивляет иностранцев в стране – в подборке OBOZREVATEL .

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1. В Румынии расположено самое большое в Европе здание парламента. Его построили во времена правления диктатора Николае Чаушеску. Дворец поражает не только размерами, но и невероятными архитектурными решениями, роскошным дизайном экстерьеров и интерьеров.

2. Наверное, многие слышали о знаменитой горе Рашмор в США, на одной из сторон которой высечены портреты четырех американских президентов, высотой в 18,6 метров. В Румынии есть подобное творение – 55-метровая горная скульптура последнего короля Дакии. Увидеть ее можно спускаясь по водам Дуная возле городка Оршова.

3. В Бухаресте на каждые 30 человек приходится одна бездомная собака. Здесь их действительно очень много, но специальные службы следят за их здоровьем и в обязательном порядке чипируют животных.

4. Популярный регион – Трансильвания – считается родиной Влада Цепеша, известного в литературе как Граф Дракула. Хотя на самом деле нет фактов, подтверждающих жестокость и беспощадность этой персоны, которые ей приписывают в романах. Но доказано, что Цепеш никогда не жил в замке, в котором сейчас находится посвященный ему музей.

5. Несмотря на наличие огромного количества исторических и культурных объектов, только 7 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для сравнения, в Великобритании их 34, в Германии – 51, а в Италии – целых 58.

6. В Румынии есть национальный вид спорта, о котором практически неизвестно иностранцам. Это ойна – игра, чем-то напоминающая бейсбол. Но наибольшей популярностью в стране пользуется привычный всем футбол.

7. В государстве много заповедников и природоохранных зон. А еще здесь находится самая большая популяция бурых медведей в Европе. Поэтому есть большой шанс случайно встретить здесь этих великанов.

8. В румынском городе Бреда находится единственный в Европе музей золота. Его основали более 100 лет назад. Сейчас экспозиция насчитывает более 2 тысяч различных экспонатов из драгоценного металла.

9. Большинство жителей Румынии – православные христиане. Но в отдаленных селах проживают старообрядцы и староверы, которых здесь называют липованами. Кстати, в Украине тоже есть представители этого религиозного сообщества. В большинстве своем они проживают в дельте Дуная, а именно в городах Вилково, Килия и Мирное.

10. После вступления в ЕС страна не перешла на евро. Здесь пользуются национальной валютой – леями. Деньги здесь сделаны не из бумаги, а из тонкого пластика. Их можно даже мыть при необходимости. Подобной практикой пользуются также в Мексике, Канаде и Австралии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как интересно провести отпуск в Румынии и какие мистические места следует посетить.