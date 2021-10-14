Отдых в Турции подорожал: почему и на сколько

С начала года цены на отдых в Турции увеличились на 46,52%. OBOZREVATEL выяснил, почему сложилась такая ситуация.

Причин стремительного роста цен несколько. Во-первых, страна понесла рекордную инфляцию в 2021, которая составила более 19%. Для сравнения, в прошлом году средний показатель был чуть выше 3%. Поэтому гостиницы получили неожиданные убытки. Увеличилась стоимость обслуживания номеров, продуктов питания, технического обеспечения, коммунальных услуг и рекламы. Конечно, вместе с этим поднялись цены на бронирование, ведь владельцы бизнеса не собираются платить дополнительные средства со своего кармана.

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Во-вторых, из-за длительного закрытия границ для целого перечня стран туристы перенесли отпуск на "бархатный сезон". И если еще в мае – июне цены на отели держались примерно на одинаковом уровне, то с открытием границ они стремительно пошли вверх. Наибольшее подорожание наблюдается в Анталии, а вот в Стамбуле цены растут значительно медленнее.

Пока не ясно, как долго будет продолжаться такая ситуация и будет ли в дальнейшем отдых в Турции доступным для большинства туристов.

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