Ведущая "Орел и Решка" Мишель Андраде назвала 5 лайфхаков для путешествий
Украинская певица и телеведущая travel-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде поделилась своими советами, как сделать путешествия более комфортными. Она опубликовала пять лайфхаков, эффективность которых проверила сама.
Соответствующий пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram, назвав себя "профессиональной путешественницей". Текст она сопроводила своими фотографиями, сделанными заграницей.
Пить много воды. Даже при 12-часовом перелете нужно употреблять достаточное количество жидкости, чтобы не ставить себя под угрозу обезвоживания. Как отметила звезда, так после полета самочувствие будет лучше.
Планировать путешествие. Заранее нужно не только найти билеты, но и продумать, где вы будете жить и какие достопримечательности посещать.
Скачать фильмы и книги. Как пояснила Андраде, "чтобы изучить в поездке что-то новое". Кроме того, так можно скоротать время и просто отдохнуть от активностей.
Учитывать циркадные ритмы. Речь идет о колебаниях интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. Путешественница отметила: наладить фазы сна и бодрствования могут специальные препараты, однако их должен назначать врач.
Не бояться взять мало вещей. "На самом деле в поездке не так много и нужно, а еще все можно докупить на месте", – написала Андраде.
Напомним, ранее Андраде посетила самый труднодоступный и малочисленный регион в Грузии – Тушетия. По словам ведущей "Нового канала", деревни тушетинцев практически недоступны для туристов. Добраться к ним можно только четыре месяца в году по "дороге смерти".
Коротко о знаменитости:
Мишель Андраде – 24-летняя украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.
Популярность к Мишель пришла в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".
Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущие шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде и Кирилл Макашов рассказали, что общение с жителями разных стран стало самой сложной частью съемок проекта.