Ведущая "Орел и Решка" Мишель Андраде назвала 5 лайфхаков для путешествий

Украинская певица и телеведущая travel-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде поделилась своими советами, как сделать путешествия более комфортными. Она опубликовала пять лайфхаков, эффективность которых проверила сама.

Соответствующий пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram, назвав себя "профессиональной путешественницей". Текст она сопроводила своими фотографиями, сделанными заграницей.

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Пить много воды. Даже при 12-часовом перелете нужно употреблять достаточное количество жидкости, чтобы не ставить себя под угрозу обезвоживания. Как отметила звезда, так после полета самочувствие будет лучше.

Планировать путешествие . Заранее нужно не только найти билеты, но и продумать, где вы будете жить и какие достопримечательности посещать.

Скачать фильмы и книги. Как пояснила Андраде, "чтобы изучить в поездке что-то новое". Кроме того, так можно скоротать время и просто отдохнуть от активностей.

Учитывать циркадные ритмы . Речь идет о колебаниях интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. Путешественница отметила: наладить фазы сна и бодрствования могут специальные препараты, однако их должен назначать врач.

Не бояться взять мало вещей. "На самом деле в поездке не так много и нужно, а еще все можно докупить на месте", – написала Андраде.

Напомним, ранее Андраде посетила самый труднодоступный и малочисленный регион в Грузии – Тушетия. По словам ведущей "Нового канала", деревни тушетинцев практически недоступны для туристов. Добраться к ним можно только четыре месяца в году по "дороге смерти".

Коротко о знаменитости:

Мишель Андраде – 24-летняя украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

Популярность к Мишель пришла в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".

Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущие шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде и Кирилл Макашов рассказали, что общение с жителями разных стран стало самой сложной частью съемок проекта.