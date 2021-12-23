Вещи с чеками или сувенирные свечи: что дарят на Новый год в разных странах
Что подарить на Новый год родителям, друзьям или любимым? Этот вопрос сейчас беспокоит людей со всего мира. К счастью, во многих странах существуют традиционные презенты, так что не надо ломать себе голову в поисках чего-то особенного.
OBOZREVATEL узнал, что находят под елками жители разных государств.
- Индия
Здесь существует только одно правило – подарок нужно сделать собственноручно. Потому что магазинные изделия не передают любовь и тепло. Вязаные перчатки или одеяло идеально подходят для такого случая.
- Германия
Покупайте на праздники немцам что угодно, но не вещи. Лучше всего приобрести билет на концерт или спектакль, оплатить квест или любое другое мероприятие, вызывающее эмоции.
- Китай
Чаще китайцы дарят друг другу деньги. Но обязательно в красном конверте. В качестве альтернативы – парные вещи. Например, две чашки или два свитера. Главное, чтобы за этими презентами стоял какой-нибудь глубокий символизм.
- Австрия
Лучший подарок на Новый год – билет в Венскую национальную оперу. Конечно, это очень не дешевое удовольствие, поэтому приглашению обрадуется как молодежь, так и люди постарше.
- Греция
Неудивительно, что в этой гастрономической стране принято дарить на зимние праздники шампанское, вино и вкусные закуски. В корзины кладут, кроме алкоголя, дорогие сыры, сладости и фрукты.
- Великобритания
Британцы очень консервативны в вопросах подарков. Они не понимают, зачем тратить на них большие средства, поэтому предпочитают сувениры и приятные мелочи. Среди них: ароматические свечи, статуэтки, рождественские украшения.
- Италия
Что еще могут выбрать итальянцы, как не модные аксессуары. Друзьям и родственникам можно подарить галстук, платок, кошелек или сумочку. А вот духи покупают только для мужа или жены.
- США
Американцы – несомненные рекордсмены по дорогим презентам. Однако с ними кладут и чек. И не для того, чтобы показать цену. Просто люди понимают, что подарок может не прийтись по душе и дают возможность его обменять в магазине на что-то другое или же просто забрать деньги.
- Франция
Здесь тоже любят делать широкие жесты. Так что на Новый год можно получить все: от брендовой одежды до сертификата в магазин. Кстати, французы не стесняются заказывать подарки у друзей и родных.
- Исландия
В этой стране принято на зимние праздники одевать все новое, чтобы мифический Йольский Кот не съел тебя. Поэтому дарят обычно свитера, белье и другие предметы гардероба.
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