Вещи с чеками или сувенирные свечи: что дарят на Новый год в разных странах

Что подарить на Новый год родителям, друзьям или любимым? Этот вопрос сейчас беспокоит людей со всего мира. К счастью, во многих странах существуют традиционные презенты, так что не надо ломать себе голову в поисках чего-то особенного.

OBOZREVATEL узнал, что находят под елками жители разных государств.

Индия

Здесь существует только одно правило – подарок нужно сделать собственноручно. Потому что магазинные изделия не передают любовь и тепло. Вязаные перчатки или одеяло идеально подходят для такого случая.

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Германия

Покупайте на праздники немцам что угодно, но не вещи. Лучше всего приобрести билет на концерт или спектакль, оплатить квест или любое другое мероприятие, вызывающее эмоции.

Китай

Чаще китайцы дарят друг другу деньги. Но обязательно в красном конверте. В качестве альтернативы – парные вещи. Например, две чашки или два свитера. Главное, чтобы за этими презентами стоял какой-нибудь глубокий символизм.

Австрия

Лучший подарок на Новый год – билет в Венскую национальную оперу. Конечно, это очень не дешевое удовольствие, поэтому приглашению обрадуется как молодежь, так и люди постарше.

Греция

Неудивительно, что в этой гастрономической стране принято дарить на зимние праздники шампанское, вино и вкусные закуски. В корзины кладут, кроме алкоголя, дорогие сыры, сладости и фрукты.

Великобритания

Британцы очень консервативны в вопросах подарков. Они не понимают, зачем тратить на них большие средства, поэтому предпочитают сувениры и приятные мелочи. Среди них: ароматические свечи, статуэтки, рождественские украшения.

Италия

Что еще могут выбрать итальянцы, как не модные аксессуары. Друзьям и родственникам можно подарить галстук, платок, кошелек или сумочку. А вот духи покупают только для мужа или жены.

США

Американцы – несомненные рекордсмены по дорогим презентам. Однако с ними кладут и чек. И не для того, чтобы показать цену. Просто люди понимают, что подарок может не прийтись по душе и дают возможность его обменять в магазине на что-то другое или же просто забрать деньги.

Франция

Здесь тоже любят делать широкие жесты. Так что на Новый год можно получить все: от брендовой одежды до сертификата в магазин. Кстати, французы не стесняются заказывать подарки у друзей и родных.

Исландия

В этой стране принято на зимние праздники одевать все новое, чтобы мифический Йольский Кот не съел тебя. Поэтому дарят обычно свитера, белье и другие предметы гардероба.

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