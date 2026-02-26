Читатели старшего, а, возможно, и среднего возраста должны помнить, как в разговорах с надежными друзьями Советский Союз называли "Верхней Вольтой с ракетами наперевес". Это была весьма точная характеристика сущности тоталитарного государства, которое претендовало на всемирное господство, а вместе с тем заставляло подавляющее большинство своих подданных жить в дикарских условиях.

Минули десятиліття. Верхня Вольта нині зветься Буркіна-Фасо. На місці СССР постав інший тоталітарний монстр, що небезпідставно називає себе його спадкоємцем, іще дикіший і потворніший – Російська Федерація. Проте зв’язок – внутрішній, іманентний – між цими двома утвореннями на мапі світу нікуди не подівся. От і зараз: голосуючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН за резолюцію про підтримку миру та територіальної цілісності України, делегації обох держав проголосували "проти". Ох, не випадково хтось у минулі роки прирівняв СССР до Верхньої Вольти! Є в історії певні зачаровані кола, які можна деконструювати тільки разом із носіями такої зачарованості…

Але при голосуванні за цю резолюцію з’явилося і дещо нове, чого аж ніяк не можна було уявити в совєтські часи. Те, що понад півсотні делегацій при голосуванні утрималося, не стало чимось дивним. Зрештою, Китай, Індія та певні менші геополітичні дієвці прагнуть зробити ґешефт на дешевій російській нафті, а дехто просто ненавидить європейську цивілізацію. Але як у цю компанію потрапили США? Разом із таким "світочем демократії", як Зімбабве? І цілою низкою інших "світочів"? Офіційна мотивація – мовляв, проєкт резолюції містив надто радикальні твердження, які могли завадити досягненню мирної оборудки (саме це най адекватніший термін, бо угода має ґрунтуватися на загальновизнаних правових нормах, а оборудка – це продукт тимчасової домовленості племінних вождів чи мафіозних донів). Що ж, США самі добровільно поставили себе на рівень Зімбабве. Ясна річ, Зімбабве з міжконтинентальними ракетами напереваги. І відповідними наслідками…