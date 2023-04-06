Столица в Бразилии, декорированная скелетами монахов колокольня: необычные факты о Португалии, которые вас удивят

Португалия – одна из самых популярных стран среди туристов. Но что мы о ней знаем? Что здесь есть море, много красивых городов и достопримечательностей ЮНЕСКО? Однако с этим государством связано гораздо больше интересных фактов. OBOZREVATEL собрал несколько из них.

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1. В Португалии находится старейший книжный магазин в мире. "Бертранд" был открыт в Лиссабоне в 1732 году. Сейчас под этим брендом работает большая сеть, отделение которой находится в разных городах страны.

2. Португальский язык считается 6 в мире по популярности. Более 240 млн человек свободно им владеют. При этом большинство носителей проживает в Бразилии.

3. В Лиссабоне находится самый длинный мост в мире. Его общая протяженность составляет более 17 км.

4. Несмотря на то, что карта Европы неоднократно менялась на протяжении всей истории, границы Португалии ни разу не передвигались с 1139 года. Это делает страну максимально стабильной.

5. Мало того, что здесь находится крупнейшее производство Портвейна, да еще и государство является главным экспортером винных пробок. 70% всего производства этого товара приходится на Португалию.

6. Британия должна быть признательна за свои чайные традиции португальской принцессе Катарине де Браганца. В 1662 году она стала супругой английского короля Карла II. С этого момента женщина активно популяризировала этот горячий напиток и делилась тайнами настоящих чайных церемоний. К тому же, самая древняя компания по изготовлению этого продукта находится в Португалии.

7. Местные жители – те еще любители сладенького. Здесь существует более 200 видов булочек и печенья. Большинство рецептов, к тому же, принадлежат служителям церкви: монахам и монахиням.

8. С 2016 года страна имеет самый низкий уровень рождаемости в Европе. А еще здесь младенцев можно назвать не любым именем. Есть целый перечень находящихся под запретом.

9. Португалия отдала последнюю колонию всего двадцать лет назад. Это была провинция Макао, теперь принадлежащая Китаю. Таким образом, это государство дольше всего сохраняло статус колониальной империи. Однако страна славится невероятной демократичностью. Так рабство здесь запретили еще в 1761 году, когда Европа еще даже не задумывалась о подобном решении.

10. Практически все португальцы играют на музыкальных инструментах. При этом высшее образование не имеет треть населения страны.

11. Практически 100% всей энергии, используемой в государстве, получают от альтернативных источников: ветра, солнца, воды.

12. В Португалии есть колокольня, декорированная скелетами 5 тысяч монахов-францисканцев. Она находится в городе Эвора. А в Фаре есть церковь, выложенная черепами церковнослужителей.

13. Португальцы – очень верующий народ. Только 9% населения приписывают себя к атеистам. Поэтому разрешение на аборты было выдано лишь несколько лет назад.

14. В этой стране родился один из самых известных футболистов мира – Криштиану Роналду. Детство он провел в Фуншале на удивительном острове – Мадейра.

15. Занимательный факт: целых 14 лет столица Португалии находилась в Рио-де-Жанейро. Королевская семья скрывалась в Бразилии от Наполеона.

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