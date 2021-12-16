На пляже и в ледяной воде: как празднуют Рождество в разных уголках планеты

Рождество объединяет не только большие семьи, но половину мира. Однако в разных уголках планеты есть свои уникальные традиции, иногда очень удивляющие. OBOZREVATEL узнал, как готовятся к празднику жители других стран.

Норвегия

В этом государстве верят, что накануне Рождества все злые духи, ведьмы и колдуны спускаются с гор и расходятся по разным городам. Лучший способ защитить свой дом – выбросить метлу или спрятать ее как можно лучше.

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Австрия

В праздничный вечер по улицам страны ходят не Санта Клаусы или Снегурочки, а самый настоящий монстр – Крампус. Это своеобразный местный антигерой, который на Рождество ворует непослушных детей и готовит их к ужину. Чтобы защититься от вора, малыши одеваются в его костюм.

Эстония

На Рождество эстонцы идут в баню, чтобы смыть все невзгоды старого года и подготовиться к новому. При этом они ярко украшают дома и делают венки из елки, которые оформляются в языческом стиле для защиты своей семьи от злых духов.

Италия

Странные приметы – одна из главных визиток этой страны. Мало того что подарки детям приносит не Санта-Клаус, а сказочный персонаж – бабушка Бефана. Да еще и показателем удачи считается встретить полицейского в красных носках. На них практически охотятся во время праздников.

Великобритания

Несколько лет назад на Рождество целая компания Санта-Клаусов нырнула в ледяную воду одного из лондонских озер. И эта идея так понравилась англичанам, что теперь они занимаются моржеванием в праздничный вечер. При этом не обязательно искать водоем можно просто облиться на своем дворе.

Мексика

То, что мексиканцы готовят самые вкусные в мире острые блюда – это уже никого не удивляет. А как вам то, что главным деликатесом на рождественском столе местные жители считают редис? Как раз в канун – 23 декабря – здесь проходит большой фестиваль, посвященный этому растению.

Австралия

Рождество, как и большинство праздников, местные жители отмечают на пляже. Погода в это время достаточно солнечная, а на снег даже рассчитывать не приходится. Так что австралийцы одевают яркие костюмы и отправляются на вечеринки.

Япония

Рождество в этой стране празднуют в семейном кругу. Но перед тем как начинать ужинать, хозяин дома сжигает солому. Это отгоняет все дурное и приносит удачу. Подарки детям раздает бог Хотейошо.

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