Как отхватить дешевый авиабилет в Европу: лайфхаки для туристов

Бронируйте билеты заранее. Летние рейсы дешевле всего покупать еще в декабре. А вообще лучшие цены где-то за 2 месяца до полета.

Такая планировка дает еще одно преимущество – вы можете выбрать самую дешевую дату, ведь еще отпуск не согласован и можно будет его подстроить под ваш рейс. Иногда в соседние дни цены отличаются в несколько раз.