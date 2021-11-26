Как отхватить дешевый авиабилет в Европу: лайфхаки для туристов
Хотите путешествовать по Европе, а цены на билеты кусаются? OBOZREVATEL подобрал 10 действенных советов, с которыми вы всегда найдете самые дешевые авиарейсы в любую страну.
Бронируйте билеты заранее. Летние рейсы дешевле всего покупать еще в декабре. А вообще лучшие цены где-то за 2 месяца до полета.
Такая планировка дает еще одно преимущество – вы можете выбрать самую дешевую дату, ведь еще отпуск не согласован и можно будет его подстроить под ваш рейс. Иногда в соседние дни цены отличаются в несколько раз.
В межсезонье большинство лоукостов предлагают очень дешевые билеты. Так в конце осени за 5-15$ можно попасть в Венецию, Рим, Барселону, Париж, Берлин и еще кучу городов. Итак, если вам не важно путешествовать именно летом, планируйте отдых на март или ноябрь.
Покупайте билеты поздно ночью или рано утром. В настоящее время спрос меньше, чем обычно. Так что вы сможете отхватить последний выгодный билет.
Подпишитесь на календари дешевых авиабилетов. Такую опцию предлагают десятки перевозчиков. С ней вы всегда будете знать, на какие направления сейчас действуют скидки.
Выбирайте рейсы сразу в обе стороны. Многие компании предоставляют скидки при покупке одновременно и обратных билетов. Однако будьте внимательны. Иногда выгоднее приобрести билеты по отдельности.
Иногда можно найти дешевые билеты на чартерные рейсы. Они появляются за 2-3 дня до вылета и стоят в несколько раз дешевле. Это работает с популярными туристическими направлениями.
Проверяйте цены на разных сайтах. Иногда даже у дорогих компаний есть очень выгодные предложения. Прежде чем бронировать рейс, проверьте все варианты.
Выбирайте рейсы с пересадками. Внутренние европейские рейсы стоят гораздо дешевле. Это сохранит вам дополнительные деньги на развлечения.
Выбирайте рейсы, которые улетают в будни. На такие билеты спрос значительно ниже и цены соответственно тоже.
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