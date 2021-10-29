5 способов заработать в путешествии, которые помогут отбить стоимость поездки

Путешествие, как правило, дело не из дешевых. Однако мало кто знает, что на нем можно неплохо подзаработать. OBOZREVATEL собрал 5 эффективных способов вернуть деньги за отпуск.

Многие люди имеют друзей или родственников в других странах. Поэтому часто у них возникает потребность быстро передать что-то важное. Международная почта работает очень медленно и принимает не все вещи, поэтому приходится обращаться к путешественникам, которые готовы за небольшую плату положить пакет в чемодан. На этом можно заработать от 5 до 30$. Существуют даже онлайн-платформы, на которых ищут исполнителей таких заказов. Кстати, это актуально и для внутреннего туризма, когда вы путешествуете поездом или автобусом.

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Некоторые туристические платформы и онлайн-путеводители готовы платить своим пользователям за написание отзывов. Однако это должен быть содержательный подробный совет, который поможет другим людям во время их путешествия. Также вы можете записывать свои аудио-экскурсии, делать фотографии и продавать их на специализированных сайтах. Это принесет вам от 2 до 50$, в зависимости от вашей активности и настойчивости.

Практически во всех европейских городах улицы заполнены электросамокатами. Их настолько много, что компании готовы платить всем желающим, кто может ночью выходить к транспортным средствам и заряжать их. Все что нужно – написать представителям фирмы, получить от них специализированное устройство с подробной инструкцией, подключить его к самоката и до 7 утра отключить зарядку. За такую простую работу вы получите от 7 до 23$.

Многие люди готовы платить вам за то, чтобы вы привезли им какие-то вещи из других стран. Так коллекционеры могут заказать вам какие-то статуэтки или вывески, а ценители моды – брендовые вещи, которые в Европе стоят значительно дешевле. За это вы получите до 10% от суммы товара в собственный карман.

Много специализированных изданий готовы платить путешественникам за авторские сторителинги и статьи о путешествиях. Дело в том, что личные впечатления среди читателей ценятся гораздо сильнее сухой информации. Поэтому владельцы онлайн-платформ охотно сотрудничают с такими фрилансерами. Сколько на этом можно заработать – зависит от издания, размера материала, количества фотографий, качества информации и еще многих факторов. Однако несколько дополнительных долларов вы точно получите.

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