Как выбрать лучшие места в самолете: 10 лайфхаков

Согласитесь, не очень приятно, когда пассажир впереди неожиданно откидывает сиденье и ломает ноутбук у вас на коленях. Или когда вы сидите между двумя болтливыми туристами. OBOZREVATEL подобрал для вас лайфхаки о том, как выбрать лучшие места в самолете.

Каждое место имеет свои преимущества и недостатки. Так на кресле возле иллюминатора можно все время отдыхать и вас вряд ли кто-то потревожит. Но вам самим придется отвлекать людей, если захотите встать со своего места. По центру сидеть неудобнее всего. Особенно, если вы не готовы к разговорам со случайными попутчиками. Но при этом тут точно спокойнее, чем на месте у прохода. Крайнее же место вам идеально подходит, если у вас сильно отекают ноги, так как тут их можно немного вытянуть. К тому же, вы сможете вставать в любое время, не потревожив соседей.

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Многие авиакомпании дают возможность выбирать места в самолете при покупке билетов. Это очень удобно, особенно если вы летите компанией и хотите сидеть рядом. У лоукостов эта опция платная, стоит примерно 10-15$.

Иногда удобное место можно выбрать во время регистрации на рейс. Все что нужно сделать – это приехать немного раньше и спросить на стойке, есть ли такая возможность.

Если ваш любимый авиаперевозчик предоставляет такую опцию, оформите себе карту постоянного клиента. Многие компании дают неплохие бонусы за частые перелеты. И это не только бесплатные мили, но и пересаживания с эконом-класса в бизнес, возможность участвовать в розыгрышах билетов, скидки и прочее.

Если вы хотите иметь чуть больше места возле себя, то выбирайте кресла возле аварийного выхода или в самом начале самолета. Тогда перед вами не будет других сидений, а вы сможете почувствовать себя намного свободнее.

Избегайте мест в 8-20 рядах. Здесь концентрируется весь шум и вам вряд ли удастся отдохнуть.

В хвосте самолета кресла немного уже, трясет гораздо сильнее, а из еды сюда довозят только остатки. Так что комфортной эту зону не назовешь.

А если вас укачивает, то вам подойдут места у крыльев. Там шатает меньше всего. И советуем перед полетом избегать жирной еды и кофе с молоком. Эти продукты усиливают негативное действие на организм.

Не существует более безопасных или более опасных мест в самолете. Поэтому не выбирайте ряд по такому принципу, это не работает.

Если же вам не удалось зарезервировать удобное место до начала посадки, спросите стюардессу или стюарда, есть ли свободные места с более удобным расположением. Часто пассажирам предлагают пересесть в другой ряд или даже на места другого класса без доплаты.

И помните, что какое бы место вам не досталось, вы всегда можете немного улучшить свой уровень комфорта. Попросите принести вам плед, возьмите с собой в дорогу наушники, захватите небольшую подушечку. Не забудьте подумать о комфорте ног, ведь в перелете они часто отекают и начинают болеть. Компрессионные носки и удобная обувь решит эту проблему.

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