Интересные факты о Норвегии, которые не понять иностранцам

Норвежцы считаются сильными и суровыми людьми. Но, на самом деле, потомки викингов – мирный и спокойный народ. Они ценят друг друга, редко врут и обожают рыбалку. Что еще удивляет иностранцев в Норвегии – в подборке OBOZREVATEL .

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80% взрослого населения Норвегии владеют собственными катерами или лодками. Рыбалка – одно из любимых занятий местных жителей. К тому же она занимает не последнее место в экономике государства.

Норвежцы любят блюда из рыбы, но суши здесь не пользуются популярностью. Вообще кухни других государств не прижились в этой стране. Это касается даже известных во всем мире фаст-фудов.

Природа для норвежцев – что-то неприкосновенное. Здесь не ведется массовая вырубка деревьев. Вероятно, поэтому леса до сих пор занимают значительную территорию страны. Производства же закупают дерево для своих нужд за границей.

Жить в Норвегии дорого, а отдыхать здесь еще дороже. Цены на продукты, отели, питание здесь на порядок выше, чем в других европейских направлениях. Также в стране очень тяжело приобрести алкоголь. Мало того, что его стоимость заоблачная, да еще и продается он только в специализированных магазинах. Кстати, коммунальные платежи здесь рассчитываются в сотнях, а иногда и тысячах евро.

Обман и мошенничество не присущи жителям этого государства. Здесь часто можно увидеть на улицах столики с фруктами, рядом с которыми стоят ценники и банки для денег. Сколько взял – столько и платишь самостоятельно. Никто не контролирует и не проверяет, потому что даже подумать не могут, что покупатели заплатят меньше.

В Норвегии очень низкий уровень преступности. Убийства здесь – что-то невероятное и дикое. Они встречаются довольно редко и сразу становятся главными новостями, которые обсуждают чуть ли не в каждой семье.

Норвежцы не любят квартиру. Большинство семей предпочитает собственные дома и спокойную сельскую жизнь. Кстати, города с населением более 25 тысяч человек здесь считаются большими.

В декрет здесь идут и мужчины, а не только женщины. К тому же папам дают целых 12 недель для ухода за ребенком, а мамам – всего 11. После этого взрослые должны возвращаться на работу, а за детьми позаботятся бабушки, няни или работники государственных детских садов.

Наверное, такое могло произойти только в этой стране. Главнокомандующим королевской гвардией здесь назначен пингвин. Его зовут сэр Нильс Улаф III и проживает в Эдинбургском зоопарке. Животное считается официальным талисманом местных военных и любимцем всех граждан.

За помощь государству здесь принято получать вознаграждение. Так, если вы приняли участие в тушении пожара или починили уличный фонарь – вам поступит чек за вашу работу. А если какие-то из коммунальных служб неправильно выполнят свою работу – то они заплатят своим клиентам компенсации. Например, за отсутствие электроэнергии в течение нескольких часов или за несвоевременно вывезенный мусор.

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