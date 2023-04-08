Что удивляет туристов в Финляндии: постоянная ночь и улыбающиеся кассиры

Родина Санта-Клауса, северных оленей и зимней сказки… В Финляндию можно ехать в любое время, а не только на новогодние праздники. И каждый раз сталкиваться с новыми интересными особенностями. Что удивляет туристов в этой стране – в подборке OBOZREVATEL .

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1. Очень короткий световой день – первое, что приводит в шок иностранцев. Здесь солнышко может сиять за сутки всего 3-4 часа, а большую часть времени царит ночь. Но это никак не влияет на туристическую сферу. Так большинство развлекательных объектов работает с утра до вечера. Это же касается и заведений питания. Правда, привыкнуть к постоянной тьме очень тяжело.

2. Практически все финны знают английский. Этому их учат в школах и университетах не просто "для галочки". Выпускники учебных заведений свободно общаются на иностранном языке, поэтому туристам легко заговорить с местным населением.

3. Безопасность в данной стране сохраняется на очень высоком уровне уже много лет. Поэтому не удивляйтесь, что по улицам ходят дети 6-8 лет без присмотра родителей. Здесь даже нет нужды отводить малышей в школу.

4. Местная полиция вообще не берет взятки. Так что даже за небольшое правонарушение придется получить наказание в виде предупреждения, штрафа или короткого заключения. Если же преступление достаточно тяжелое, то избежать суда будет невозможно.

5. Финны практически никогда не обманывают. Здесь верят друг другу на слово, так что иногда даже крупные компании заключают устные договоренности вместо письменных.

6. Местные не боятся оставлять вещи на скамейках и идти гулять. Риск быть ограбленным здесь минимален.

7. В магазины нанимают только дружелюбных людей. Это не какая-нибудь дискриминация, а государственная политика. Встречать людей возле кассы должны улыбающиеся, счастливые люди. Пессимистов на такую работу точно не возьмут. Кстати, это касается и других сфер, связанных с коммуникацией.

8. Города здесь существуют безраздельно с природой. Среди столицы днем могут бегать зайцы и лисы, на остановках легко встретить фазана, а в парках – людей, собирающих грибы и ягоды. В Финляндии очень ценят окружающую среду и переживают по поводу экологии.

9. Собак в этой стране очень любят. По статистике, четырехлапый друг есть у каждой пятой семьи. А вот бездомных животных здесь не встретишь. Их вылавливают и отдают в специальные учреждения. Кстати, финны редко покупают породистых собачек, чаще они забирают их домой из разных приютов.

10. В Финляндии практически нет отличий между жизнью в мегаполисах и небольших городках. Власти все равно заботятся о населении в разных уголках страны. Так всюду создают условия для занятий спортом и развитием. Практически все финны имеют доступ к бассейнам, баням и ледовым дворцам.

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