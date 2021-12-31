7 традиционных новогодних блюд разных стран мира

Новый год – это не только волшебный, но и очень вкусный праздник. Обычно вечером за столом собираются всей семьей, чтобы встретить вместе новый этап жизни. Так что столы ломятся от блюд и деликатесов.

OBOZREVATEL узнал, что традиционно едят 31 декабря в разных странах.

Мексиканские "пирожки" выглядят как своеобразные конвертики. Тамале – это блюдо из теста, которое фаршируется различными добавками и заворачивается в банановые или кукурузные листья. Вообще, его готовят практически на все праздники. Однако именно на Новый год этот местный деликатес должен обязательно ,быть на столе.

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Традиционный нидерландский фаст-фуд продается на всех рождественских ярмарках страны. Это шарики из теста, в которые добавляют ягоды или шоколад и обжаривают во фритюре. На внешний вид они мало чем отличаются от обычных пончиков, да и вкус у них очень похож.

В Амстердаме даже существуют специальные магазинчики для продажи этих сладостей. Они называются Oliebollenkraams. Поэтому большинство семей не заморачиваются приготовлением десерта, а просто покупают олиеболлены.

Празднование Нового года в Австрии и Германии не проходит без свинины на столе. Ее запекают, жарят или делают из нее домашние колбаски. Но на этом жители соседних государств не останавливаются. Они обязательно подают на ужин марципаншвейны – маленьких поросят из марципана.

Каждый ингредиент этого блюда из риса имеет символическое значение. Горох означает монеты, зелень – деньги, кукурузный хлеб – золото, мясо – изобилие. Американцы верят, что Хоппин Джон принесет богатство семьям, которые готовят его на Новый год.

Кстати, это блюдо пришло на далекий континент из Африки или запада Индии. Историки считают, что рецепт привезли в страну рабы, которых когда-то массово доставляли в Америку. Сегодня это очень популярный местный деликатес.

Японцы очень трепетно относятся к своим обычаям. Так с 17 века есть традиция кушать на Новый год гречневую лапшу – тошикоси соба. Это, по поверью, приносит здоровье и долголетие. Кстати, в этой стране есть еще одно популярное праздничное блюдо – рисовые булочки. Их нужно готовить всей семьей. Этот процесс называется мотицуки.

Рецептов этой рыбы тысячи. Но для новогодней ночи жители Польши и Скандинавии чаще всего маринуют сельдь. Для начала ее режут на крупные куски и оставляют в соленой воде на сутки. Далее складывают в банку с луком, специями, сахаром и уксусом. Уже через несколько часов блюдо можно подавать к столу.

Традиционный торт готовится из множества колец из теста, которые складывают в форме пирамидки. В центре часто ставят бутылку шампанского или вина. Десерт украшают марципаном, шоколадом или цветной глазурью.

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