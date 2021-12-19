Что готовят на Новый год и Рождество в разных странах мира

Альбина Панченко
Журнал
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Что готовят на Новый год и Рождество в разных странах мира

Оливье, бутерброды с красной икрой и пюре – традиционный набор блюд на праздничном украинском столе. Но в каждом государстве свои рождественские кулинарные обычаи. OBOZREVATEL узнал, что кушают люди с разных стран мира на Новый год.

Мексика

Мексиканская кухня острая и насыщенная разными специями. В нем много кукурузы, морепродуктов и пряностей. Поэтому на праздничном столе соответственно: ромеритос – тушеный картофель с креветками, индейка и сладкая выпечка.

Мексиканцы на праздники готовят морепродукты.
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Италия

Гордостью итальянских хозяек считают домашнюю колбасу из свинины – котекино. Ее подают почти в каждой семье. К блюду подходит чечевица и различные кисло-сладкие соусы.

Итальянские хозяйки собственноручно делают домашнюю колбасу.
Великобритания

Традиционно на столе у англичан фаршированная индейка, пунш и пудинг. С последним даже связаны местные поверья. Жители Соединенного Королевства верят, что если перед Рождеством каждый член семьи помешает во время приготовления этот десерт, то год будет успешным.

Для британцев важно иметь пудинг на праздничном столе.
Дания

Главное блюдо на столе у датчан – жареная гуся. Обычно ее запекают с сухофруктами, грушей или разными кислыми фруктами. Запивают жирное мясо пивом или глегой – алкогольным напитком из вина, очень похожим на глинтвейн.

Датчане готовят гуся на праздники.
Франция

Новый год здесь отмечают с устрицами, сырами и местным вином. Кстати, морепродукты готовят несколькими способами: маринуют с разными специями, жарят на гриле или запекают в духовке.

Французы пробуют устрицы на Новый год.
Вьетнам

Традиционно гостей угощают блюдами из мяса, рыбы и морепродуктов. Любимая закуска местных на праздник – бань чунг. Это пирог из свинины и риса, завернутых в листья бамбука.

Вьетнамцы готовят блюда из риса на Новый год.
Германия

На столе у немцев должны быть орехи и яблоки. Они символизируют жизненные трудности и мудрость в познании добра и зла. Обычно их запекают с медом и сухофруктами или же добавляют в другие блюда.

Немцы предпочитают запеченные яблоки на Рождество.
Япония

Казалось бы, на японском праздничном ужине должны быть суши или роллы. Но все не так-то просто. Большинство новогодних блюд должны иметь в своем составе каштаны, символизирующие успех во всех делах. Чаще гостей угощают национальным десертом – моти.

В Японии готовят на праздники блюда из каштанов.
Нидерланды

Главное новогоднее блюдо голландцев – пончики. Их обильно посыпают сахарной пудрой и подают с теплыми напитками. Среди популярнейших – глинтвейн и какао из маршмеллоу.

В Нидерландах на Рождество угощают гостей пончиками.
Польша

На рождественском столе поляков обычно стоит ровно 12 блюд. При этом очень редко в праздник можно увидеть мясо. В основном это клецки, супы, разные каши и украшение ужина – запеченная рыба, символизирующая семейное счастье.

В Польше не готовят мясные блюда в зимние праздники.

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