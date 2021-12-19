Что готовят на Новый год и Рождество в разных странах мира

Оливье, бутерброды с красной икрой и пюре – традиционный набор блюд на праздничном украинском столе. Но в каждом государстве свои рождественские кулинарные обычаи. OBOZREVATEL узнал, что кушают люди с разных стран мира на Новый год.

Мексиканская кухня острая и насыщенная разными специями. В нем много кукурузы, морепродуктов и пряностей. Поэтому на праздничном столе соответственно: ромеритос – тушеный картофель с креветками, индейка и сладкая выпечка.

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Гордостью итальянских хозяек считают домашнюю колбасу из свинины – котекино. Ее подают почти в каждой семье. К блюду подходит чечевица и различные кисло-сладкие соусы.

Традиционно на столе у англичан фаршированная индейка, пунш и пудинг. С последним даже связаны местные поверья. Жители Соединенного Королевства верят, что если перед Рождеством каждый член семьи помешает во время приготовления этот десерт, то год будет успешным.

Главное блюдо на столе у датчан – жареная гуся. Обычно ее запекают с сухофруктами, грушей или разными кислыми фруктами. Запивают жирное мясо пивом или глегой – алкогольным напитком из вина, очень похожим на глинтвейн.

Новый год здесь отмечают с устрицами, сырами и местным вином. Кстати, морепродукты готовят несколькими способами: маринуют с разными специями, жарят на гриле или запекают в духовке.

Традиционно гостей угощают блюдами из мяса, рыбы и морепродуктов. Любимая закуска местных на праздник – бань чунг. Это пирог из свинины и риса, завернутых в листья бамбука.

На столе у немцев должны быть орехи и яблоки. Они символизируют жизненные трудности и мудрость в познании добра и зла. Обычно их запекают с медом и сухофруктами или же добавляют в другие блюда.

Казалось бы, на японском праздничном ужине должны быть суши или роллы. Но все не так-то просто. Большинство новогодних блюд должны иметь в своем составе каштаны, символизирующие успех во всех делах. Чаще гостей угощают национальным десертом – моти.

Главное новогоднее блюдо голландцев – пончики. Их обильно посыпают сахарной пудрой и подают с теплыми напитками. Среди популярнейших – глинтвейн и какао из маршмеллоу.

На рождественском столе поляков обычно стоит ровно 12 блюд. При этом очень редко в праздник можно увидеть мясо. В основном это клецки, супы, разные каши и украшение ужина – запеченная рыба, символизирующая семейное счастье.

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