5 странных и отвратительных деликатесов, которые не каждый решится отведать. Фото

У каждой страны есть свои уникальные кулинарные традиции. Но иногда они настолько странные, что и на голову не налезают. OBOZREVATEL собрал 5 невероятных деликатесов, которые далеко не каждый турист решится отведать.

Начнём с того, что все блюда из мяса акулы – уже деликатесы. Но это выделяется на их фоне. Для приготовления хакарла филе этой гигантской рыбы закапывают в землю на несколько месяцев и ждут, когда оно полностью протухнет. Далее эту "вкусность" достают, моют, сушат и режут маленькими кусочками. Исландцы считают таким образом приготовленную акулу своей национальной гордостью.

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Этот удивительный азиатский суп готовят из гнезд салангалы, обжаренных во фритюре. Иногда в тарелке может оказаться птенец или яйца. Но это не останавливает любителей экстремальной кухни. Хотя мысль, что придется съесть первое блюдо на основе слюны птиц, которой они склеивают свои дома, как-то совсем не вызывает аппетит.

Это блюдо может быть последним, что отведает очередной гурман. Дело в том, что морских жителей для этого деликатеса не готовят, а подают живыми. Их следует присыпать солью, специями и кунжутом, при желании – добавить лимонный сок и бальзамик. А дальше нужно закрыть глаза и быстро проглотить. Правда, осьминог будет до последнего бороться за жизнь и хвататься щупальцами за все, до чего дотянется. Поэтому большой риск умереть во время ужина.

Вряд ли кто-то обрадуется, если увидит в своей тарелке муравья. А вот за сотню личинок этих насекомых люди платят немалые деньги. Эскамолес – это блюдо мексиканской кухни, которое готовится из яиц огромных представителей муравьиных. Их ищут в корнях агавы – растения, из которого производят известный мексиканский напиток – текилу. Затем их обжаривают и подают с острым соусом и тако.

Будем честными это единственное блюдо в нашем перечне, которое не считается деликатесом и стоит относительно дешево. Жареный во фритюре А-пинг – традиционное уличное блюдо в Камбодже. Она готовится из ядовитого тарантула. Паука присыпают сахаром и добавляют чеснок и готовят в течение нескольких минут до хрустящей корочки.

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