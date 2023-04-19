3 тысячи сортов картофеля и блюда из кошек: 15 неожиданных фактов о Перу, которые вас точно поразят

Когда-то Перу было страной с высоким уровнем преступности и слабой экономикой. Но в последнее время все быстро меняется, и государство поднимается все выше в международном рейтинге. Но, несмотря на это, местные все еще следуют давним традициям и верят в магию. OBOZREVATEL собрал удивительные особенности жизни перуанцев, шокирующие туристов.

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1. Половину территории Перу покрывают тропические леса Амазонки. Власти всеми доступными способами сохраняют деревья от массовой вырубки, чтоб обеспечить естественную экосистему в стране.

2. Перуанцы обожают праздники и веселье. Они часто собираются крупными компаниями, чтобы отметить важные для себя события. За три дня до начала Великого поста перед Пасхой вся страна выходит на национальный фестиваль. Это своеобразное народное гулянье, объединяющее всех местных жителей и многих иностранцев.

3. Ни одна шумная вечеринка в Перу не проходит без картофеля. Здесь выращивают более 3 тысяч сортов этого овоща.

4. Самый популярный местный напиток – Pisco Sour – готовят из бренди, сахарного сиропа, лимона и яичных белков. Это довольно крепкий коктейль, который быстро сбивает с ног. Потому не каждый турист решается его попробовать.

5. Один перуанский "деликатес" вызывает отвращение практически у всех иностранцев. Это блюдо из кошек. Правда, готовят их только в тех регионах, которые по-прежнему следуют давним традициям. В больших городах пушистым друзьям нечего бояться.

6. Местная национальная кухня официально имеет наибольшее разнообразие блюд в мире. Поэтому она даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса.

7. Еще несколько лет назад экономика Перу была очень нестабильна. Однако в последнее время в стране значительно улучшился уровень жизни, резко снизилось количество безработных и увеличился показатель образованности населения.

8. Практически половина населения государства – это индийцы. Меньшинство составляют метисы, американцы и представители разных национальностей, мигрирующих сюда из соседних стран и Европы.

9. Местные жители обычно знают по несколько языков. На государственном уровне утверждены три из них – испанский, кечуа и аймар. Всего насчитывается более 10 разных диалектов, которыми свободно владеют перуанцы.

10. Среди местных до сих пор пользуются популярностью разные магические ритуалы и вера в потусторонний мир. Поэтому неудивительно, что страна занимает 2-е место в мире по количеству шаманов.

11. В Перу есть город, который был признан одним из чудес света. Это Мачу-Пикчу, все жители которого таинственным образом исчезли в 1532 году. Ученые до сих пор не разгадали загадку этого удивительного события.

12. Вообще в стране достаточно много мистических локаций. Именно здесь в пустынной местности находятся линии Наска. Это изображения разных животных и фигур, сделанные 135-сантиметровыми бороздами. Глубина всех граней – практически 50 см. Их происхождение по-прежнему остается непонятным для историков и этнографов.

13. Местная культура очень похожа на испанскую, потому что Перу много лет подчинялось этому европейскому государству.

14. Перуанские водители невероятно нетерпеливы. Они постоянно сигналят и кричат за рулем. Иногда дело доходит даже до разборок посреди дороги. Это одна из причин, почему в этой стране очень часто стоят километровые пробки.

15. Местная реклама – это нечто особенное. Возле ресторанов стоят люди, которые чуть ли не насильно заталкивают вас в свое заведение. Такие сотрудники работают даже рядом с автобусами. Они объявляют маршрут, время отправки и призывают прохожих сесть в их транспорт.

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