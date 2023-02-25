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12+ особенностей жизни в Канаде, о которых не догадываются иностранцы
Холодные зимы и улыбающиеся люди – два неоспоримых факта, которые о Канаде знают все. Однако жизнь в этой стране очень отличается от привычной для нас. OBOZREVATEL собрал 12+ особенностей жизни в далеком государстве.
Быт
- В канадских домах редко устанавливают стиральную машину. Обычно вещи сдают в химчистки или же самостоятельно их стирают в специальных общественных заведениях за небольшую сумму. Но если решили приобрести такую технику для своей квартиры, то сразу покупают еще и автоматическую сушку.
- В местных аптеках продаются не только лекарства, но и косметика, парфюмерия, обычные продукты. Здесь можно приобрести упакованную еду, молоко, творог, сладости и вещи первой необходимости. Удивляет, что именно сюда приходят сделать фото на документы.
- В Канаде очень низкий уровень преступности. Поэтому вы можете спокойно оставить вещи на лавочке и пойти гулять с детьми. А курьеры кладут посылки прямо под дверь получателям, когда тех нет дома. Риск стать жертвой грабителей здесь минимален.
Еда
- Канадцы любят смешивать разные специи и экспериментировать на кухне. Только здесь есть чипсы со вкусом всего сразу. В одной пачке будут жареные слайсы с творогом, кетчупом, уксусом, солью и зеленью.
- Уксус здесь добавляют почти во всю еду. Особенно местные любят поливать им картофель фри и разные овощные блюда.
- В магазинах Канады можно найти любое мясо. Здесь популярны блюда из оленины, конины, страусятины и кенгурятины.
Школа
- В канадских школах на законодательном уровне запрещено использование телефонов. Перед уроками их закрывают в специальных ящичках и отдают детям уже после занятий.
- Кормят здесь школьников трижды. Утром дети получают фрукты или какие-нибудь полезные перекусы. В середине дня едят полноценный обед с разными блюдами. И уже после этого раздают вкусные добавки.
- Учеба в младшей школе длится 7 лет. Далее учащиеся переходят в средние классы и имеют специализированные предметы. Этот период готовит подростков к поступлению в колледжи и университеты.
Законы и государственные услуги
- На улицах Канады ни в коем случае нельзя снимать лейкопластыри. Конечно, за это вас не посадят, но предупреждения сделают.
- Все документы канадцы оформляют по телефону или по электронной почте. Даже получить паспорт, медицинское страхование или банковские выписки можно не выходя из дома.
- Почти все лечебные услуги здесь получают бесплатно. Однако стоматологи и офтальмологи принимают за деньги. Их работа не предусмотрена страховкой, потому придется заплатить.
БОНУС
- Многие туристы уверены, что канадцы говорят по-английски. Но на самом деле, здесь очень распространен еще и французский язык. Также в разных регионах есть свои диалекты, очень отличающиеся друг от друга.
Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях жизни в Германии, Китае и на Мальте.
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