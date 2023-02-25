12+ особенностей жизни в Канаде, о которых не догадываются иностранцы

Холодные зимы и улыбающиеся люди – два неоспоримых факта, которые о Канаде знают все. Однако жизнь в этой стране очень отличается от привычной для нас. OBOZREVATEL собрал 12+ особенностей жизни в далеком государстве.

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Быт

В канадских домах редко устанавливают стиральную машину. Обычно вещи сдают в химчистки или же самостоятельно их стирают в специальных общественных заведениях за небольшую сумму. Но если решили приобрести такую технику для своей квартиры, то сразу покупают еще и автоматическую сушку.

В местных аптеках продаются не только лекарства, но и косметика, парфюмерия, обычные продукты. Здесь можно приобрести упакованную еду, молоко, творог, сладости и вещи первой необходимости. Удивляет, что именно сюда приходят сделать фото на документы.

В Канаде очень низкий уровень преступности. Поэтому вы можете спокойно оставить вещи на лавочке и пойти гулять с детьми. А курьеры кладут посылки прямо под дверь получателям, когда тех нет дома. Риск стать жертвой грабителей здесь минимален.

Еда

Канадцы любят смешивать разные специи и экспериментировать на кухне. Только здесь есть чипсы со вкусом всего сразу. В одной пачке будут жареные слайсы с творогом, кетчупом, уксусом, солью и зеленью.

Уксус здесь добавляют почти во всю еду. Особенно местные любят поливать им картофель фри и разные овощные блюда.

В магазинах Канады можно найти любое мясо. Здесь популярны блюда из оленины, конины, страусятины и кенгурятины.

Школа

В канадских школах на законодательном уровне запрещено использование телефонов. Перед уроками их закрывают в специальных ящичках и отдают детям уже после занятий.

Кормят здесь школьников трижды. Утром дети получают фрукты или какие-нибудь полезные перекусы. В середине дня едят полноценный обед с разными блюдами. И уже после этого раздают вкусные добавки.

Учеба в младшей школе длится 7 лет. Далее учащиеся переходят в средние классы и имеют специализированные предметы. Этот период готовит подростков к поступлению в колледжи и университеты.

Законы и государственные услуги

На улицах Канады ни в коем случае нельзя снимать лейкопластыри. Конечно, за это вас не посадят, но предупреждения сделают.

Все документы канадцы оформляют по телефону или по электронной почте. Даже получить паспорт, медицинское страхование или банковские выписки можно не выходя из дома.

Почти все лечебные услуги здесь получают бесплатно. Однако стоматологи и офтальмологи принимают за деньги. Их работа не предусмотрена страховкой, потому придется заплатить.

БОНУС

Многие туристы уверены, что канадцы говорят по-английски. Но на самом деле, здесь очень распространен еще и французский язык. Также в разных регионах есть свои диалекты, очень отличающиеся друг от друга.

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях жизни в Германии, Китае и на Мальте.

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