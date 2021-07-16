5 случаев, когда девушек не пустили в самолет из-за вульгарной одежды. Фото

Работники авиакомпаний не пускают женщин в самолет из-за слишком откровенной одежды, которую пассажирки выбирают для перелета. Бортпроводники обращают внимание на их внешний вид и заставляют переодеваться.

Девушки, в свою очередь, жалуются в соцсетях и требуют извинений. OBOZREVATEL собрал фото красоток, которым запретили заходить на борт в коротком топе или шортах.

Турецкую фитнес-модель Дениз Сайпинар не пустили в самолет, который летел из Техаса в Майами. Работники авиакомпании American Airlines заявили, что она пришла на рейс почти голой.

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Американка Кайла Юбэнкс рассказала на своей странице, что ее не посадили в самолет из-за большой груди. У девушки не было сменной одежды, чтобы переодеться, но бортпроводник одолжила ей футболку.

Работники авиакомпании Jetstar также попросили Изабель Элеанор надеть более скромный наряд и прикрыть декольте. Блогер была в джинсах и кроп-топе. Чтобы сесть на борт в Австралии, девушка согласилась лететь в спасательном жилете.

Эмили О'Коннор не пустили в самолет в Британии, потому что у нее были открытые плечи, обнаженная грудь и живот. Авиакомпания Thomas Cook сообщила, что внешний вид 21-летней девушки оскорбляет пассажиров.

В Бостоне (США) танцовщице Мэгги МакМаффин не позволили сесть в самолет в шортах. Девушке пришлось покупать штаны, чтобы прикрыть ноги. Позже она сообщила в соцсетях, что авиакомпания JetBlue извинилась за оскорбления работников и возместила стоимость одежды.

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