7 ошибок туристов в самолете, которые раздражают бортпроводников и пассажиров

Отправляясь на отдых за рубежом, мы привыкли, что бортпроводники всегда готовы решить любую проблему и обеспечить комфортный перелет пассажирам. Иногда работа стюардесс бывает невыносимой, но они до последнего безупречно и ответственно выполняют свои задачи.

Некоторые туристы нарушают нормы поведения и мешают другим путешественникам. OBOZREVATEL собрал постыдные ошибки пассажиров в самолете, которые больше всего раздражают окружающих.

Курение в кабинке туалета

Несмотря на то, что курить в самолете строго запрещено, некоторые пассажиры нарушают правила и подвергают опасности жизни многих людей. К тому же, запах дыма остается на борту и доставляет дискомфорт другим. Обычно курильщики в самолете получают штраф до 5000 долларов, или арест при посадке.

Громкие разговоры

Некоторые туристы ведут себя неподобающим образом, ведь за позорное поведение им ничего не будет и с самолета вряд ли кого-то высадят. Громкие разговоры будут мешать пассажирам рядом.

Не стоит злоупотреблять спиртными напитками

В состоянии опьянения ваше поведение станет неадекватным, это принесет дискомфорт окружающим. Мало кто знает, что в полете усиливается действие любого алкогольного напитка. Неприятный запах и постыдное поведение, которое может вызвать алкоголь, раздражает бортпроводников, а особенно не нравится пассажирам, сидящим рядом.

Фильм или музыка без наушников

Если вы забыли наушники дома, стоит отложить просмотр фильма на потом. Посторонним могут не понравится лишние звуки на фоне, ведь они будут мешать им. Бортпроводники сделают вам замечание.

Ходить босиком или держать ноги не в отведенном для этого месте

Во-первых, чувствуется запах от обуви, а во-вторых, ходить по салону самолета босиком негигиенично. Некоторые туристы вытягивают ноги на сиденье других пассажиров или вверх, будто находятся дома на уютном диване.

Открытые багажные полки

Бортпроводников раздражают незакрытые багажные полки, ведь это может быть опасным для пассажиров во время внезапной турбулентности. Разместите вещи правильно: чемоданы над головой, а маленькие сумочки под передним сиденьем. Следите за вещами, чтобы не причинить неудобства другим.

Хождение во время взлета и посадки

Иногда пассажиры видят, что самолет идет на посадку, и вскакивают с места, чтобы посетить уборную. Подобные действия приводят к задержке рейса. Во время такого поведения туристов, бортпроводники и экипаж нервничают.

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