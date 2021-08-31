10 особенностей жизни в курортном городке, которые отобьют желание переезжать к морю

Многие люди мечтают переехать в уютный домик у моря, где всегда тепло и хорошая погода. Однако быт в курортных городках отличается от реалий мегаполиса.

Шумные туристы, сезонная работа и невыносимая жара раздражают местных жителей. OBOZREVATEL пишет о 10 особенностях жизни на курорте, которые отобьют желание жить на берегу океана или моря.

Влажный морской климат в прибрежных городах не позволяет легко высушить волосы и одежду. К тому же помещения необходимо часто проветривать, чтобы на поверхностях не заводилась плесень.

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В приморских городах всегда толпы туристов. На курортах забит общественный транспорт и заоблачные цены в магазинах.

Когда наступает осень, закрывается большинство прибрежных кафе и ресторанов. Курорт зимой напоминает обычное село.

Во время жары находиться на улице почти невозможно. Туристы прячутся от солнца в отеле с кондиционером, а местным приходится работать.

Возле пляжей часто проходят ночные гуляния и дискотеки. О спокойном сне в курортный сезон местные только мечтают.

На курортах хорошо оплачиваются только сезонные подработки, поэтому трудно найти постоянную работу. Стабильный доход могут обеспечить себе фрилансеры и бизнесмены, работающие дистанционно.

Во многих домах у моря нет центрального отопления. В Украине на юге бывают очень суровые зимы, поэтому местным приходится пользоваться электрическими обогревателями и теплее одеваться.

Развлечения на маленьких курортах есть только для туристов, поэтому местным не интересно несколько раз посещать водные аквапарки, дельфинарии, кататься на бананах и таблетках. В некоторых городах нет кинотеатров и торговых центров.

Море быстро надоедает, поэтому местные могут лишь несколько раз за лето выбраться на пляж и искупаться в море.

Многие туристы улетают отдыхать за границу в жаркие страны встречать Новый год. Однако там нет привычного для украинцев ощущение праздника, когда на улице температура воздуха +35 градусов.

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